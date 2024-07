Casablanca: La préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid célèbre la Journée internationale des coopératives

mardi, 16 juillet, 2024 à 23:38

Le gouvernement a “répondu favorablement aux revendications des étudiants en médecine et en pharmacie et dissipé leurs appréhensions par rapport aux études et aux stages”, a affirmé, mardi, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.