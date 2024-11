Casablanca : Rencontre éducative sur le rôle majeur du sport dans la sensibilisation des jeunes

lundi, 25 novembre, 2024 à 23:21

Casablanca – “Le ballon est ta protection” est l’intitulé d’une rencontre éducative organisée lundi à l’École de la 2ème Chance Nouvelle Génération-Orientée métiers du sport, basée à Casablanca, à l’initiative de l’ONG Tibu Africa.

Cet événement a mis en avant le rôle central du sport dans la sensibilisation des jeunes sur des enjeux majeurs comme la prévention du VIH, les droits humains et l’égalité des genres. Il a été aussi l’occasion de célébrer le partenariat qui existe entre cette ONG et le Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Une collaboration stratégique qui a débuté il y a quelques mois, permettant de conjuguer l’éducation sportive et la sensibilisation sociale dans un cadre innovant. À travers des ateliers éducatifs, des formations ciblées et une campagne de communication, ce partenariat a créé un modèle intégré pour éduquer les jeunes tout en luttant contre les stéréotypes et les violences basées sur le genre.

Dans une déclaration à la MAP, le Président-Fondateur de l’ONG Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat, s’est félicité de ce partenariat qui a permis d’organiser des sessions de formation au profit de 120 jeunes sur les moyens d’utiliser le sport pour sensibiliser les adolescents quant à l’importance de la santé ainsi que la prévention contre les maladies transmissibles, notamment le Sida.

Et d’ajouter que cet événement contribue à la sensibilisation des jeunes à travers des formations organisées par son ONG à Taroudant, Tanger, Essaouira et Casablanca et ce, pour mieux comprendre les enjeux liés aux maladies transmissibles et à l’égalité des genres, tout en suscitant un dialogue ouvert.

Cette journée a également été l’occasion pour les jeunes et les entraîneurs bénéficiaires de sessions de formation de partager leurs expériences, illustrant l’impact profond de ce programme sur leurs parcours, a-t-il souligné, avant de noter que cette célébration du partenariat entre l’ONG Tibu Africa et l’ONUSIDA a donné lieu à la présentation d’un guide sur les meilleures techniques de sensibilisation des jeunes au sujet des maladies contagieuses, édité en partenariat avec l’Association de lutte contre le Sida (ALCS) qui a proposé, à cette occasion, aux jeunes dépistage anonyme et confidentiel du VIH.

Selon un document de l’ONG Tibu Africa, le bilan de ce partenariat est remarquable avec au total 120 entraîneurs qui ont été formés aux thématiques de santé et d’égalité issues de 4 villes différentes Taroudant, Tanger, Essaouira et Casablanca, tandis que 240 jeunes issus de milieux vulnérables ont participé aux activités sportives éducatives.