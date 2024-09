Casablanca : Saisie de plus de 9,7 millions d’unités de pétards et de feux d’artifice de contrebande (communiqué)

mardi, 3 septembre, 2024 à 21:20

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont procédé à la saisie, mardi, en coordination avec les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), d’un total de 9.771.000 unités de pétards et de feux d’artifice de contrebande, représentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens.

Les interventions sur le terrain dans le cadre de cette affaire ont permis l’interpellation de deux individus, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans la contrebande, à partir de l’étranger, de ces substances interdites, via des parcours illicites et des procédés frauduleux, indique un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Les opérations de fouille réalisées par la police judiciaire ont abouti à la saisie de cette quantité record de pétards et de feux d’artifice, composée notamment de pétards de plusieurs tailles et des feux d’artifice qui représentent une sérieuse menace pour la sécurité des citoyens et la sûreté de leurs biens, fait savoir la même source.

Les perquisitions ont également permis la saisie de trois véhicules qui seraient utilisés dans le transport et le trafic de ces cargaisons illicites, relève-t-on.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que deux employés ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier les itinéraires de contrebande et de trafic illégal de ces cargaisons illicites, et interpeler toutes les personnes impliquées dans l’importation et la vente de ces substances de manière illégale, conclut la même source.