Casablanca-Settat : L’ABHBC organise une caravane de sensibilisation à la préservation de l’eau

mardi, 20 août, 2024 à 18:42

Casablanca – L’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregeg et de la Chaouia (ABHBC), en partenariat avec la Direction régionale du ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication – Département Jeunesse, organise une caravane de sensibilisation sur la nécessité de changer les comportements envers l’eau et de rationaliser sa consommation.

Cette caravane, qui se rendra successivement aux colonies de vacances de Bouznika – Benslimane, d’El Alia à Mohammedia, puis de Tamaris à Casablanca, les 23, 24 et 25 août courant, cible les enfants de 7 à 14 ans, a indiqué un communiqué de l’Agence.

La caravane, organisée sous le slogan “Pense… Comment gérer l’eau pour économiser son utilisation”, vise à promouvoir des comportements écologiques responsables chez les jeunes afin d’encourager l’économie de l’eau et de mettre fin à toutes les formes de gaspillage de cette ressource vitale.

Cette caravane de sensibilisation comprend sept ateliers numériques, des concours éducatifs ainsi que des ateliers artistiques tels que le dessin et la création de contenu numérique pour économiser l’eau, en plus de la présentation de capsules sur l’eau.

Pour réussir cette initiative, l’Agence met à disposition des capsules de sensibilisation et d’information sur les ressources en eau du bassin de Bouregreg et de la Chaouia, des robots, des lunettes et des téléphones de réalité virtuelle, des outils de dessin et de peinture, des caméras et des ordinateurs pour créer du contenu, ainsi que des panneaux et des publications sur le sujet, en plus de formateurs qualifiés.

En plus de ces ateliers, l’Agence, en partenariat avec la Direction générale de la protection civile, organisera deux ateliers de sensibilisation aux risques de noyade dans les réservoirs et les rivières, en présentant une capsule pour mettre en avant les dangers de la baignade dans ces lieux, ainsi qu’un atelier sur les premiers secours pouvant être apportés à une personne noyée sauvée de l’eau.

Cette caravane fait suite à la caravane des sections d’eau organisée par l’ABHBC dans les établissements scolaires pendant l’année scolaire 2023-2024, en partenariat avec les académies régionales d’éducation et de formation.