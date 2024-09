Casablanca-Settat : l’année scolaire 2024-2025, une étape cruciale dans la transformation éducative (Directeur AREF)

lundi, 9 septembre, 2024 à 14:58

Propos recueillis par El Mustapha Ennasri.

Casablanca – L’année scolaire 2024-2025 représente une étape cruciale dans la mise en œuvre des programmes de transformation du système éducatif inscrits dans la feuille de route 2022-2026 et visant à instaurer un environnement scolaire favorable et motivant, a affirmé le Directeur de l’Académie d’éducation et de formation dans la région de Casablanca-Settat (AREF), Abdelmoumen Talib.

“Les programmes de réforme éducative ont permis de réaliser les objectifs stratégiques fixés par la Feuille de route 2022-2026, concernant principalement la réalisation du changement souhaité dans les classes, en doublant le nombre d’élèves maîtrisant les apprentissages fondamentaux, en soutenant la promotion des valeurs de l’ouverture et du civisme et en garantissant la scolarité obligatoire avec à la clé une réduction du taux de décrochage en attendant son éradication’’, a-t-il assuré dans une interview accordée à la MAP à l’occasion de la rentrée scolaire.

Et d’ajouter que cette rentrée scolaire se démarque par la poursuite de la mise en œuvre du projet des “Écoles pionnières”, qui sera appliqué à partir de cette année dans 288 écoles primaires de la région, s’ajoutant aux 88 écoles primaires mises en place l’année scolaire précédente, outre l’adoption du modèle des “Collèges pionnières” dans 33 établissements.

Concernant l’offre scolaire, il a fait état de la mise en place d’un programme ambitieux d’extension et de développement des infrastructures scolaires, en partenariat avec les parties concernées, et ce, afin de de renforcer la capacité des établissements scolaires pour un accueil des élèves dans les délais prévus.

Il a assuré, à ce propos, que toutes les dispositions ont été prises pour l’ouverture de 41 nouveaux établissements au cours de l’année scolaire 2024-2025, dont 25 en milieu rural, précisant que cela inclut 19 établissements du cycle primaire, dont 11 en milieu rural, 16 collèges dont 9 en milieu rural, et 6 lycées, dont 5 en milieu rural.

Sur toujours ce registre, M. Talib a indiqué que l’offre scolaire a été renforcée avec la création de 249 classes supplémentaires dans le primaire, dont 167 en milieu rural.

Interrogé, par ailleurs, sur la généralisation de l’enseignement des langue Amazighe et anglaise dans les différents établissements scolaires de la région, il a fait savoir que, dans le cadre du développement du modèle pédagogique au niveau des cycles primaire et secondaire, notamment en ce qui concerne l’amélioration de l’enseignement des langues, l’Académie dispose d’indicateurs importants.

Chiffres à l’appui, il a révélé que dans le cycle primaire, l’enseignement de la langue amazighe a été généralisé à un pourcentage de 31,20 % des établissements d’enseignement primaire, soit une augmentation de 7 points par rapport à l’année scolaire précédente.

Quant au cycle secondaire collégial, l’enseignement de la langue anglaise a été généralisé dans les niveaux deuxième et troisième année du collège, s’élevant à 65 % pour la première année, sachant que l’objectif national est de seulement 50 %, s’est-il félicité.

Evoquant le climat de cette rentrée scolaire, il a noté que les préparatifs ont commencé très tôt, conformément au plan établi à cet effet, afin de garantir un démarrage réussi de cette rentrée tenue sous le signe “Pour une école publique de qualité pour tous”, avant d’appeler l’ensemble des composantes de l’éducation et de la formation dans la région à faire montre de mobilisation et d’abnégation pour garantir le succès de cette rentrée dans la région et réaliser les objectifs fixés dans le cadre de la feuille de route, en premier lieu le challenge d’une école publique de qualité pour tous.

A noter que le nombre des élèves inscrits dans l’enseignement public cette année dans la région de Casablanca-Settat se chiffre à 1.595.000 dont 602.203 dans le primaire, 357.488 collégiens et 240.512 lycéens, outre 395.082 dans l’enseignement privé. La région dispose de 1.878 établissements scolaires dont 1.202 écoles primaires, 407 lycées collégiaux et 269 lycées qualifiants.