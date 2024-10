Casablanca : Trois startups palestiniennes participent à l’International E-Health Forum grâce au soutien de l’Agence Bayt Mal Al-Qods

mercredi, 30 octobre, 2024 à 23:33

Casablanca – Trois startups palestiniennes, parrainées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, participent à l’International E-Health Forum, qui s’est ouvert mercredi à Casablanca.

Ce forum, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est co-organisé par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et le Centre d’Innovation en e-Santé de l’Université Mohammed V de Rabat, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, sous le thème “L’ère de la santé digitale : Vers des soins de qualité pour tous”.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que la participation de ces startups palestiniennes s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Agence visant à accompagner l’essor technologique à travers une stratégie numérique ambitieuse pour la période 2024-2027, comprenant un incubateur de projets destiné à soutenir la jeunesse palestinienne et promouvoir l’innovation dans tous les domaines technologiques.

M. Cherkaoui a expliqué que l’Agence a aménagé un stand spécial pour ces startups pour mettre en valeur leurs innovations auprès des participants et des partenaires, tout en mettant en avant leur rôle dans l’amélioration de la qualité des services de santé via la technologie numérique.

Il a indiqué que la sélection de ces trois startups palestiniennes par l’Agence Bayt Mal Al-Qods a été effectuée sur la base d’un processus supervisé par des experts spécialisés de l’incubateur de projets de l’Agence.

Parmi les trois startups sélectionnées figure “Line of Sight”, qui utilise une technique d’imagerie optique pour capturer avec haute précision l’emplacement des implants dentaires, particulièrement adaptée aux cas de réhabilitation totale de la mâchoire. Cette startup emploie l’intelligence artificielle et des marqueurs codés spécialement conçus pour offrir des solutions avancées en implantologie dentaire.

Pour sa part, la startup “For Better Vision” développe un dispositif avancé pour aider les personnes souffrant de problèmes de vision à améliorer leur qualité de vie et renforcer leur autonomie.

La troisième startup, “Healers”, est spécialisée dans une nouvelle technique d’ouverture et de fermeture du sternum, visant à résoudre les défis liés aux opérations traditionnelles utilisant la scie médicale. Cette technique innovante permet d’accélérer la récupération, réduire la douleur et éliminer le besoin de fils métalliques.

Pour rappel, l’Agence Bayt Mal Al-Qods fournit, à travers son incubateur “BMAQ Innovation Hub”, un programme complet de soutien comprenant 190 heures de cours interactifs et d’ateliers sur cinq mois, le but étant de renforcer les compétences entrepreneuriales et développer des stratégies efficaces de commercialisation des projets.

L’International E-Health Forum représente une opportunité exceptionnelle pour ces entreprises de démontrer leurs capacités techniques et d’explorer des opportunités de collaboration avec des partenaires locaux et internationaux dans le domaine de la santé.

Cette participation confirme l’engagement de l’Agence Bayt Mal Al-Qods à permettre aux jeunes palestiniens d’accéder aux marchés mondiaux et à leur fournir des plateformes internationales pour présenter leurs produits et attirer des opportunités d’investissement, contribuant ainsi à construire un avenir numérique prometteur au service du développement économique et social à Al-Qods.