Célébration à Béni Mellal du 68ème anniversaire de la création de la Sûreté nationale

jeudi, 16 mai, 2024 à 15:58

Béni Mellal – La préfecture de police de Béni Mellal a célébré, jeudi, le 68ème anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans une ambiance festive en présence notamment du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil.

Au cours de cette cérémonie qui a débuté par le salut des couleurs nationales au son de l’hymne national, le préfet de police de Béni Mellal, Tayb Ouali, a souligné que la célébration de cet anniversaire se veut une occasion nationale renouvelée pour se remémorer les significations historiques de la création de cette institution, moment phare dans le processus d’édification de l’Etat de droit et des institutions.

M. Ouali a en outre indiqué que la DGSN a connu des réformes profondes qui ont conforté sa position et confirmé son rayonnement au niveau régional et national, faisant remarquer que ce positionnement a permis à cette institution de se hisser en partenaire fiable dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier.

Cette position privilégiée du Royaume est le fruit d’un processus de réforme globale lancé par le directeur général de la DGSN en 2015 axé sur la réhabilitation des infrastructures, la mise à niveau des ressources humaines, outre la mise à disposition des moyens logistiques nécessaires et l’amélioration de l’ensemble des domaines de travail de la DGSN.

Le préfet de police a, ainsi, donné un aperçu sur les plans d’action de la préfecture de police de Béni Mellal, relevant que celle-ci poursuit ses efforts inlassables en vue de la mise en oeuvre de la stratégie de modernisation des services fournis aux usagers dans le grand respect de la loi et des principes des droits de l’Homme tout en s’ouvrant sur son environnement régional.

M. Ouali a également passé en revue certaines réalisations des services de la préfecture de police ainsi que les différents efforts fournis par la Sûreté nationale à Béni Mellal en vue de lutter contre toutes les formes de criminalité, renforcer la couverture sécuritaire dans l’ensemble de la région en plus du développement, la modernisation et le renforcement des infrastructures sécuritaires.

Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part, le président de la région Béni Mellal-Khénifra, le procureur général du Roi près la cour d’appel de Béni Mellal, les représentants des services extérieurs et plusieurs personnalités civiles, militaires et judiciaires, trois éléments de la sûreté nationale à Béni Mellal ont été décorés de Wissams royaux.