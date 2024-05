Célébration à Casablanca du 68ème anniversaire de la DGSN

jeudi, 16 mai, 2024 à 16:05

Casablanca – La préfecture de police de Casablanca a célébré, jeudi, le 68ème anniversaire de la création de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), une occasion pour souligner les réalisations sécuritaires dans la métropole.

Cette cérémonie, marquée par la présence notamment du Wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, a été entamée par le salut des couleurs nationales au son de l’hymne national, avant que des défilés ne soient présentés par les différentes unités de police.

Dans une allocution à cette occasion, le préfet de police de Casablanca, Abdellah El Ouardi, a mis l’accent sur les efforts déployés au quotidien et à différents niveaux par les services de la police afin de faire face aux défis sécuritaires au niveau local, notant que le rayonnement international de la DGSN reflète son engagement en faveur du chantier de réforme lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans ce sens, le responsable a souligné que les services de la préfecture de Casablanca sont déterminés à mettre en œuvre la stratégie de la DGSN à l’appui d’une bonne gouvernance qui vise, notamment la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme, les crimes électroniques et le trafic de drogue, ainsi que la protection des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap.

S’agissant de la lutte contre la criminalité, les services sécuritaires ont atteint, grâce à une approche interactive et efficace, un taux de répression de crime de 94% entre le 16 mai 2023 et le 16 avril 2024, a-t-il fait savoir, précisant que cette année a également été marquée par la saisie de grandes quantités de drogue grâce à la collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire.

Sur un autre registre, M. El Ouardi est revenu sur la facilitation des procédures et des délais, saluant la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans l’action sécuritaire, et la modernisation des outils logistiques, techniques et scientifiques, le renforcement du capital humain et la consolidation de la flotte des services sécuritaires.

Cette cérémonie a été marquée par la décoration de plusieurs cadres et fonctionnaires de la DGSN de Wissams Royaux, en présence de responsables sécuritaires et militaires, de magistrats, de représentants des services extérieurs, d’élus locaux ainsi que d’acteurs associatifs.