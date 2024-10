Centenaire du Jardin Majorelle: Concert exceptionnel, le 19 octobre à Jemaa El Fna

samedi, 12 octobre, 2024 à 17:52

Marrakech – Un concert exceptionnel gratuit sera donné, le samedi 19 octobre à partir de 20h00, à la Place Jemaa El Fna, l’un des sites les plus emblématiques du monde, à l’occasion du Centenaire du Jardin Majorelle.

Ce concert ouvert au public, qui verra se produire des artistes comme Nouamane Belaiachi, Douzi, Kawtar Sadik, ou encore Ikram el Abdia, “honorera l’art et la nature, permettant ainsi de célébrer, le temps d’une soirée magique sous les étoiles, un siècle de beauté, de passion et ce lieu iconique de Marrakech qu’est le Jardin Majorelle, temple pour les amoureux de la nature, les artistes et les rêveurs du monde entier”.

“En célébrant ce Centenaire, nous souhaitons aussi rendre hommage à l’héritage de Jacques Majorelle et à la vision d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé qui acquièrent en 1980 ce jardin mythique devenu l’un des sites touristiques les plus visités au Maroc”, indique un communiqué du Jardin Majorelle.

Au cœur d’une végétation luxuriante, le jardin abrite également deux musées emblématiques, à savoir le musée Pierre Bergé des arts berbères et le musée Yves Saint Laurent Marrakech, ajoutant une dimension artistique à cette oasis, note la même source.

“Gageons que le Jardin Majorelle continue de fleurir, de captiver et d’enchanter les cœurs et les esprits pendant de nombreux siècles encore”, souligne le communiqué.

A noter que dans le cadre du Centenaire du Jardin Majorelle, des expositions, rencontres, conférences, concerts et projections seront également proposés au public en cette fin d’année 2024.