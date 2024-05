Le centre de qualification professionnelle des jeunes en situation de handicap à Tétouan, une illustration de l’esprit de l’INDH

mardi, 28 mai, 2024 à 13:08

Tétouan – Le Centre de qualification professionnelle des jeunes en situation de handicap, situé au quartier de Coelma à Tétouan, est un modèle d’infrastructure socio-éducative intégrée dans son environnement social, incarnant la philosophie et l’esprit de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ce centre, créé dans le cadre du chantier royal de l’INDH, place au cœur de ses priorités l’intégration des personnes en situation de handicap en général, et celles en situation de handicap mental en particulier.

Cette structure socio-éducative, dédiée à la formation et à la qualification des jeunes pour faciliter leur insertion sur le marché du travail, a démarré ses activités pour cette saison sous la supervision de l’association Yahya des enfants autistes de Tétouan.

De même, le centre reflète l’importance des programmes et initiatives destinés aux personnes à besoins spécifiques, dans la lignée de l’INDH, notamment dans le cadre du 2è programme de sa 3è phase relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité.

D’une capacité d’accueil de 150 bénéficiaires, le centre constitue un exemple vivant de l’approche socio-éducative de l’initiative, visant à apporter un soutien à cette catégorie sociale vulnérable et à faciliter son insertion socio-économique.

Dotée d’une enveloppe budgétaire de 8 millions de dirhams (MDH), financée par l’INDH, cette structure a pour objectif d’aider les personnes à besoins spécifiques, notamment les autistes, à se former dans divers métiers, en vue de faciliter leur insertion professionnelle et sociale.

Géré avec la contribution de l’Entraide nationale à Tétouan, ce centre offre des formations dans sept ateliers, à savoir le lavage de voitures, la cuisine et la pâtisserie, l’hôtellerie (employé d’étage), la coiffure et l’esthétique, la photographie, l’informatique et les centres d’appels.

L’ambition est d’élargir le réseau de formations dans les prochaines années pour inclure également la couture, le tri et l’organisation des produits alimentaires, les arts plastiques et le jardinage.

Dans une déclaration à la MAP, Meriam El Messaoudi, chargée du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité à la Division de l’action sociale (DAS) de la province de Tétouan, a souligné que cette structure sociale a été entièrement construite et équipée par l’INDH avec un budget d’environ 8 MDH, dont 5,5 MDH dédiés à l’étude et à la construction et 2,5 MDH à l’équipement, sur une superficie de près de 800 m2.

Mme El Messaoudi a fait savoir que le centre se compose de deux bâtiments, le premier comprend deux bureaux, l’un administratif et l’autre d’accueil, ainsi que des salles pour les ateliers de lavage de voitures, de coiffure et esthétique, et de cuisine et pâtisserie, ainsi qu’une salle d’attente, des installations sanitaires et une cour.

Le second bâtiment, a-t-elle poursuivi, abrite des salles pour les ateliers d’informatique et du centre d’appels avec 22 ordinateurs, ainsi que des salles destinées aux ateliers de photographie, de cours théoriques, d’accompagnement psychologique et social, ainsi que des installations sanitaires.

En outre, Mme El Messaoudi a noté que ce centre dispose d’une capacité d’accueil de 150 bénéficiaires, relevant que la première phase de formation a débuté avec seulement 60 bénéficiaires, dans l’attente d’élargir l’offre de formations.

De son côté, le président de l’association Yahya des enfants autistes à Tétouan, Mohamed Qalaina, a affirmé que l’association travaille en étroite coordination et en partenariat avec l’INDH pour “offrir le meilleur soutien aux enfants autistes de Tétouan, afin de permettre à cette catégorie de s’intégrer réellement dans la société”.

“L’objectif initial de l’association consistait à assurer une intervention précoce et une intégration éducative et sociale, à travers la création d’un centre pour personnes autistes sur l’avenue Kaboul à Tétouan”, a-t-il rappelé, notant que “grâce au soutien continu de l’INDH, l’association a évolué vers l’inclusion socio-professionnelle”.

“Les enfants de l’association étant devenus des adolescents, il est nécessaire de les accompagner, de les former et de leur fournir un encadrement professionnel pour une intégration complète dans la société”, a-t-il dit.

Depuis son lancement par SM le Roi Mohammed VI en 2005, l’INDH n’a cessé de promouvoir l’intégration socio-professionnelle des personnes à besoins spécifiques sans ressources.

À travers don Programme 2: “Accompagnement des personnes en situation de précarité”, l’Initiative a mis en œuvre de nombreux projets de prise en charge des personnes en situation de handicap sans ressources, dans des centres spécialisés répartis sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, depuis le lancement de la 3e phase de l’initiative en septembre 2018, les services offerts par ces centres se sont améliorés pour mieux répondre aux besoins de la population bénéficiaire.