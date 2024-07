Cérémonie de clôture du service militaire du 38ème contingent des appelés à la BEFRA de Marrakech

samedi, 20 juillet, 2024 à 12:10

Marrakech – La cérémonie de clôture de la formation du 38ème contingent des appelés au service militaire a été organisée, mercredi, à la Base Ecoles des Forces Royales Air (BEFRA) de Marrakech.

Présidée par le Commandant d’armes délégué de la Place de Marrakech, le Colonel major Mohamed Sorour Allah, cette cérémonie a été marquée par la remise des diplômes aux appelés qui se sont distingués dans les différentes spécialités au sein des divers centres de formation relevant de la BEFRA.

Un total de 196 appelés ont bénéficié d’une formation militaire et professionnelle, théorique et pratique, leur permettant de développer de nouvelles compétences et d’acquérir les capacités nécessaires pour exercer un métier à même de leur faciliter l’accès au marché du travail et de répondre à leurs aspirations, tout en tenant compte de leur niveau d’études.

A cette occasion, le Commandant de la Base Ecoles des Forces Royales Air, le Colonel-major Hamid Mahfouz, qui a procédé à la remise des diplômes aux bénéficiaires qui se sont distingués lors de cette formation, a invité les conscrits au service militaire à donner l’exemple de cette jeunesse marocaine appelée à s’acquitter de son devoir national et à demeurer attachée aux valeurs suprêmes dont elle s’est imprégnée.

Dans une déclaration à la MAP, le Lieutenant-colonel Mohamed Tabbaa, chef du centre de formation des appelés à la BEFRA, a, de son côté, mis en relief l’importance de la formation dispensée au sein de cette école, appelant les bénéficiaires à rester attachés aux principes et valeurs qui leur ont été inculqués au cours de cette formation.

Il a également rappelé que le service militaire s’étend sur 12 mois, sachant que durant les quatre premiers mois le conscrit bénéficie d’une formation commune de base, avant d’entamer une formation professionnelle de huit mois dans plusieurs spécialités (mécanique automobile, informatique, hôtellerie….), sous l’encadrement de professeurs militaires et en étroite coordination avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Et d’ajouter qu’au terme de ce service militaire, un diplôme reconnu par les FAR et l’OFPPT est remis aux bénéficiaires.

Dans une déclaration similaire, l’élève-officier et ingénieur d’Etat de contrôle de la navigation aérienne, Hamza Benazzouz, a mis en avant la haute qualité de cette formation qui lui a permis d’acquérir des compétences susceptibles de renforcer et enrichir son parcours personnel et professionnel.

Cette formation “m’a permis de décrocher un diplôme reconnu par les FAR et l’OFPPT à même de faciliter mon insertion dans le marché de l’emploi ou encore de poursuivre mes études”, a indiqué, pour sa part, Mohamed Bouafia, un appelé ayant opté pour la spécialité de comptabilité au Centre de Marrakech.

De son côté, Kenza Darna, a indiqué avoir rejoint le Centre de Kasbat Tadla en septembre dernier, où elle a bénéficié d’une formation militaire lui permettant de renforcer sa discipline et son autonomie, ainsi que d’une panoplie de cours théoriques et pratiques.

Elle a précisé avoir opté pour une formation d’aide-soignante qui lui a permis d’intégrer l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech.

Le service militaire, qui intervient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, vise à consolider le sentiment d’appartenance des jeunes et à leur prodiguer une formation militaire qualifiante, leur ouvrant des perspectives d’intégration dans le marché de l’emploi.

Il vise ainsi à leur assurer une formation complète dans plusieurs matières et activités, de nature à développer leurs compétences physiques, psychiques, morales et techniques, et à instaurer, chez eux, l’esprit de discipline, d’engagement et de responsabilité.