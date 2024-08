Cérémonie d’accueil en l’honneur des bénéficiaires de la 15ème édition des colonies de vacances au profit des enfants maqdessis

vendredi, 9 août, 2024 à 21:59

Casablanca – Une cérémonie d’accueil, organisée vendredi à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, a marqué l’arrivée des enfants maqdessis bénéficiaires de la 15ème édition des colonies de vacances organisées du 9 au 26 août courant, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

L’édition 2024 de ces colonies de vacances, organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, connaît la participation de 50 enfants maqdessis (garçons et filles) accompagnés de cinq encadrants.

Les activités de cette édition, baptisée “Yacoub Al-Mansour Almohade”, se dérouleront dans les villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Asilah, Tétouan, M’diq et Chefchaouen.

S’exprimant lors de cette cérémonie, le directeur chargé de la gestion de l’Agence de Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Echarkaoui a souligné que “Cette édition, comme les précédentes, bénéficie du Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ce qui reflète l’importance que le Royaume du Maroc accorde à toutes les catégories du peuple palestinien, en particulier les jeunes générations qui porteront demain le flambeau de la construction de la société, avec son identité, sa culture, son histoire et sa civilisation”.

“Le Souverain a bien voulu baptiser cette édition du nom de ‘Yaqoub Al-Mansour Almohade’, l’un des plus grands sultans de la dynastie des Almohades, qui a régné sur le Maroc au XIIè siècle”, a indiqué M. Salem Echarkaoui, rappelant que “ce sultan est célèbre pour avoir soutenu Salaheddine Al-Ayyoubi avec une flotte maritime de plusieurs centaines de soldats, contribuant courageusement à la conquête d’Acre, puis à la libération d’Al-Qods”.

Et d’ajouter: “A travers ce soutien, se manifeste le lien profond des Marocains avec leurs frères du Levant et de Palestine, en particulier à Al-Qods, où le sang des Marocains s’est mêlé pour défendre la justice et élever ses étendards. Les générations marocaines se sont ensuite succédé dans la ville, formant jusqu’à aujourd’hui un élément important de son tissu social”.

Présent lors de cette cérémonie, l’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki a exprimé sa joie d’accueillir ces enfants dans leur deuxième patrie, le Maroc, notant que cet accueil chaleureux qui leur a été réservé reflète les liens profonds qui unissent le Maroc et Al-Qods.

“Chaque année, l’Agence Bayt Mal Al-Qods organise cette initiative, sous le Haut Patronage de SM le Roi, comprenant un programme riche en activités culturelles, éducatives et récréatives et incluant des visites de plusieurs villes marocaines”, a-t-il noté.

Et d’ajouter: “Nous exprimons notre gratitude à l’Agence Bayt Mal Al-Qods et remercions sincèrement Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour son soutien indéfectible à Al-Qods, pour l’aide humanitaire apportée à la population de Gaza, ainsi que pour le rôle politique joué par le Royaume pour mettre fin à l’agression contre le peuple palestinien et promouvoir la solution à deux États”.

“Cette édition s’inscrit dans la continuité du grand succès des éditions précédentes et reflète la grande importance qu’accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Al-Qods et à toutes les composantes du peuple palestinien, en particulier les enfants maqdessis”, a relevé, pour sa part, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

“À cette occasion, je tiens à saluer les organisateurs de cette édition pour le choix du thème “Les enfants et la technologie numérique: les frontières entre le divertissement et l’éducation”, un thème en phase avec l’évolution technologique et visant à guider les enfants participants vers une utilisation optimale de la technologie”, a indiqué M. le Ministre, dans une allocution lue en son nom.

Dans des déclarations à la MAP, des enfants bénéficiaires ont exprimé leurs remerciements pour cette opportunité qui leur permettra de connaitre la culture de leur deuxième patrie, le Maroc, faisant part de leur joie de participer à l’édition de cette année. Lors de cette réception, les enfants maqdessis ont entonné les hymnes nationaux marocain et palestinien.

L’édition 2024 des colonies de vacances s’ouvrira demain, samedi, à Tanger par l’organisation d’ateliers interactifs sur le thème: “Les enfants et la technologie numérique : entre divertissement et éducation”, animés par des experts de l’Agence de Développement Digital (ADD).

Ensuite, les compétitions artistiques et sportives inscrites au programme quotidien débuteront, en collaboration avec les secteurs de la jeunesse et de la culture d’une part, et ceux du sport et du tourisme d’autre part.

Le programme se distingue également par des excursions éducatives vers plusieurs sites historiques de la capitale Rabat et des villes du nord du Royaume, ainsi que par des visites d’échange et de découverte où les enfants d’Al-Qods rencontrent leurs camarades marocains participant aux colonies de vacances organisées à la forêt diplomatique de Tanger durant cette période.