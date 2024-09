Cérémonie de prestation de serment de la 46ème promotion d’attachés judiciaires dans le corps de la magistrature

jeudi, 19 septembre, 2024 à 23:26

Rabat – Suite à l’approbation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, Président du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ), de la nomination de la 46ème promotion d’attachés judiciaires dans le corps de la magistrature, la cérémonie de prestation de serment judiciaire de ladite promotion s’est tenue jeudi à Rabat.

Cette audience solennelle, organisée à la Cour de cassation, intervient en application de l’article 40 de la loi organique relative au Statut des magistrats, indique un communiqué du CSPJ.

Ladite promotion, qui a intégré l’Institut supérieur de la magistrature (ISM) le 13 mars 2023 et a achevé sa formation le 8 mars 2024, comprend 249 magistrats, dont 76 femmes soit 30,4 % et 30 magistrats spécialisés dans la justice administrative, précise la même source.

La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée en présence du Premier président de la Cour de cassation et président délégué du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire, du Procureur général du Roi près la Cour de cassation et Président du Ministère public, des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de hauts responsables de l’administration du CSPJ ainsi que du Directeur général de l’Institut supérieur de la magistrature et de responsables de la formation au sein de l’Institut.