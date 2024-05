Le CESE tient la 158ème session ordinaire de son Assemblée générale

mercredi, 29 mai, 2024 à 20:39

Rabat – Conformément aux dispositions de la loi organique et de son règlement intérieur, le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a tenu mardi, la 158ème session ordinaire de son assemblée générale, sous la présidence de son président, Ahmed Réda Chami.

Les travaux de la session ont été consacrés à la présentation et à la discussion du projet d’avis du CESE intitulé : “l’intelligence artificielle au Maroc”, indique un communiqué du CESE.

S’inscrivant en continuité des travaux réalisés par le Conseil, notamment les auto-saisines sur la transformation digitale et le cloud, ce projet d’avis vise à identifier les enjeux et les opportunités à saisir par notre pays en s’engageant positivement dans la dynamique actuelle et future engendrée par l’intelligence artificielle, précise la même source.

L’ordre du jour de cette session comprenait également la présentation et la discussion de la première partie du projet de rapport annuel du CESE au titre de l’année 2023 portant sur la situation économique, sociale et environnementale, conclut le communiqué.