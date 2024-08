Chefchaouen : Inauguration et lancement de projets structurants dans la province

mardi, 20 août, 2024 à 10:48

Chefchaouen – Le gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, a procédé lundi, dans plusieurs communes de la province, au lancement et à l’inauguration de projets structurants relatifs à l’approvisionnement en eau potable et à la connexion routière.

Ces activités, s’inscrivent dans le cadre du plan d’action de la province de Chefchaouen, et visent à réduire les disparités territoriales et sociales, œuvrer au désenclavement de plusieurs douars et permettre une meilleure connexion routière au sein de la province.

Dans ce sens, M. Alami Ouaddane a procédé à l’inauguration d’une station de dessalement de l’eau de mer à la plage de Rouiyesse dans la commune d’Amtar, réalisée dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, pour une enveloppe budgétaire de 17 millions de dirhams (MDH).

Il a également supervisé le lancement des travaux de réalisation d’une station de dessalement de l’eau de mer dans le village Jnan Nich relevant de la province de Chefchaouen, ainsi que les travaux de raccordement au réseau de distribution en eau.

Dans la commune de Khmiss M’diq, le gouverneur de la province de Chefchaouen a suivi une présentation du projet général d’approvisionnement des douars de la province en eau potable, dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales, avant de procéder à la mise en service des structures d’approvisionnement en eau potable des douars de Bni Salman, Bni Saleh, Bab Berred, Aounan, Bni Irzen.

S’agissant des projets routiers, M. Alami Ouaddane a donné le coup d’envoi des travaux d’élargissement et de renforcement de la route régionale n°419 reliant Bab Taza et Oued Melha sur une longueur de 7 km, qui vise principalement à renforcer la sécurité routière.

Il a également donné le coup d’envoi des travaux d’élargissement et de renforcement de la route reliant les douars de Aanassr et de Boujaad, sur une longueur de 5,5 km, qui s’inscrit dans le cadre du programme de désenclavement de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH).