Chichaoua : Des familles à Bouaboud s’apprêtent à regagner leurs maisons reconstruites après le séisme

lundi, 29 juillet, 2024 à 20:01

Commune de Bouaboud (province de Chichaoua) – Après plusieurs mois de persévérance et de labeur, plusieurs familles au niveau de la commune de Bouaboud et ce, à l’instar d’autres communes relevant de la province de Chichaoua, s’apprêtent à regagner très prochainement leurs maisons reconstruites après le séisme du 8 septembre dernier ayant frappé plusieurs régions du Royaume.

Alors que certaines familles se sont déjà installées dans leurs demeures flambant neuves, réussissant ainsi, à fermer à jamais cette parenthèse si rude engendrée par le séisme, d’autres ont atteint la phase des finitions, armées de patience et surtout, d’enthousiasme et de détermination à réussir ce grand chantier pour lequel, l’Etat, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a mobilisé l’ensemble des moyens financiers, logistiques et humains pour venir en aide aux populations touchées par cette catastrophe naturelle.

Ce grand pas franchi n’est pas un simple fruit du hasard mais, se veut l’aboutissement d’un long travail et une mobilisation constante des autorités provinciales et de l’ensemble des parties concernées, ainsi que de l’interaction positive des populations ciblées. La finalité étant de permettre aux familles touchées par le séisme de tourner cette page douloureuse et de projeter l’avenir avec beaucoup de confiance et d’optimisme.

A la commune territoriale de Bouaboud, plus précisément au niveau du Douar “Chaâbat Al Ghar” ou encore douar “Anamer”, les travaux de reconstruction des maisons totalement ou partiellement détruite par le séisme, avancent remarquablement comme en témoigne l’arrivée de plusieurs maisons à la phase de finition, alors même que des habitants victimes du séisme, ont déjà obtenu leurs permis d’habiter.

Dans cette ambiance pleine d’enthousiasme et d’optimisme une course contre la montre a été déclenchée afin que l’opération de reconstruction post- séisme puisse se poursuivre dans d’excellentes conditions de manière à permettre la mise en place de maisons répondant aux normes antisismiques, de sécurité et de salubrité les plus exigeantes, tout en respectant les aspects architecturaux et paysagers locaux, a-t-on constaté sur place.

Pour ce faire, un effort colossal est déployé à l’effet de faire appel aux matériaux de construction appropriés et aux savoir- faire et techniques locales, le tout sous le suivi et la supervision permanente des autorités locales, des topographes, des architectes et des commissions techniques spécialisées.

De grands pas sont donc franchis au niveau de l’ensemble des communes territoriales touchées par le séisme dans la province de Chichaoua et ce, grâce à la mobilisation sans faille et à la présence effective sur le terrain des autorités provinciales qui, depuis la survenue de cette catastrophe naturelle, n’ont pas lésiné sur les moyens pour prêter main forte et venir en aide aux personnes victimes et par là, de transcender toutes les difficultés rencontrées et ce, en application des Hautes Instructions Royales.

Même élan de mobilisation et d’engagement est palpable dans d’autres communes de la province parmi les plus touchées par le séisme du 08 septembre dernier, à l’image, entre autres, d’Adassil ou encore de Guemassa où, les travaux de reconstruction des maisons totalement démolies ou encore de réhabilitation des maisons partiellement effondrées avancent à un rythme soutenu.

Pour davantage d’efficacité et de réactivité sur le terrain, des conseils techniques et pratiques sont fournis aux habitants par les commissions spécialisées, alors que les autorités locales poursuivent leur déploiement en permanence pour répondre positivement à toutes les attentes des citoyens, entre autres, la mise à leur disposition de plans architecturaux modèles respectant les spécificités intrinsèques à cette zone, outre des facilités accordées à certains fournisseurs de matériaux de construction en termes d’aménagement de dépôts à proximité.

Approché par la MAP à cette occasion, Zaki Mourad, architecte, s’est félicité de l’état d’avancement des travaux de reconstruction post-sésime au niveau de cette partie du territoire national, notant que ce résultat est le fruit d’un grand effort déployé par les autorités provinciales et l’ensemble des intervenants.

“Si nous avons atteint ces résultats c’est parce que nous avons travaillé ensemble en harmonie et dans une parfaite synergie, sous la supervision et l’accompagnement des autorités provinciales”, s’est-il félicité, mettant en avant l’intérêt tout particulier accordé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au chantier de la reconstruction post-séisme.

Et de conclure en précisant que d’ici le mois de septembre prochain, quelque 500 logements seront disponibles pour accueillir leurs propriétaires.

Mina Amentag, l’une des habitantes de douar “Chaâbat Al Ghar” ayant bénéficié de l’aide financière à la reconstruction, a fait part de sa grande joie d’avoir achevé les travaux de reconstruction de sa maison et de pouvoir y loger définitivement depuis Aid Al Adha, se disant très reconnaissante à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux autorités provinciales et à l’ensemble des intervenants pour leur engagement afin que ce chantier de la reconstruction puisse avancer dans d’excellentes conditions.

El Katioui Omar, un autre habitant bénéficiaire de l’opération de reconstruction post- séisme, a fait part de sa gratitude aux autorités provinciales et l’ensemble des parties concernées pour leur engagement constant et leur aide aux habitants et ce, depuis la survenue de cette catastrophe naturelle.

“Nous avons bénéficié de l’aide financière à la reconstruction accordée par l’Etat et grâce à cet appui nous avons pu travailler sans relâche pour reconstruire nos maisons. Nous ne manquons de rien et les travaux continuent d’avancer dans de meilleures conditions”, s’est-il réjoui, faisant part de sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les personnes victimes du séisme.