Chichaoua met les bouchées doubles pour réhabiliter les écoles endommagées par le séisme

jeudi, 5 septembre, 2024 à 11:22

Lamzoudia (province de Chichaoua) – Un an après le séisme du 8 septembre, les travaux de reconstruction battent leur plein à Chichaoua avec des efforts colossaux déployés au niveau des zones impactées pour répondre aux besoins des populations et permettre le retour à la vie normale dans les plus brefs délais.

A l’occasion de la rentrée scolaire, les autorités provinciales et les parties prenantes à Chichaoua, l’une des zones affectées par le séisme, mettent les bouchées doubles pour accélérer le rythme de réhabilitation et rénovation des écoles partiellement ou complètement endommagées afin de réunir les meilleures conditions de scolarisation aux élèves des différentes communes relevant de la province.

Cette opération d’un coût global d’environ 4 milliards de dirhams, qui s’inscrit dans le cadre du programme de reconstruction et de réhabilitation des établissements scolaires les plus affectés, est menée dans le respect des spécificités patrimoniales et architecturales des zones touchées, et conformément aux normes parasismiques actualisées.

Après le lancement des études techniques avec les bureaux compétents, les travaux de reconstruction et de réhabilitation des établissements touchés avancent selon les prévisions afin que ces écoles soient opérationnelles à partir de la rentrée scolaire 2024/2025.

C’est le cas de l’unité scolaire Boulakhras située à la commune rurale Lamzoudia, dont les travaux de réhabilitation et de rénovation sont terminés. Cet établissement “pionnier”, composé de trois salles d’enseignement et équipé d’un nouvel espace de jeux et de terrains de sport, est déjà prêt pour accueillir plus de 85 élèves entre préscolaire et primaire.

“L’école Boulakhras figure parmi les établissements scolaires qui bénéficient du programme lancé par le ministère de tutelle relatif à la réhabilitation et à la rénovation des institutions touchées par le séisme du 8 septembre 2023”, a indiqué Imad Al Mustapha, chef de service des affaires juridiques, de communication et de partenariat à la Direction provinciale de l’Education nationale, du préscolaire et des sports à Chichaoua.

Après des mois de travaux et grâce à une mobilisation de toutes les parties concernées, y compris la population locale, l’école accueillera, à partir de cette rentrée scolaire, les élèves inscrits dans les différents niveaux, a ajouté M. Al Mustapha dans une déclaration à la MAP.

Dans ce sens, il a précisé que les travaux de réhabilitation et de rénovation de l’école ont concerné notamment les espaces extérieurs, la réparation des fissures, la rénovation et la peinture des salles de classe et l’aménagement des espaces verts et d’un espace de jeux, outre la réhabilitation des équipements dédiés à la pratique de l’éducation physique.

L’école a connu un grand changement sur tous les niveaux grâce aux travaux menés par les parties prenantes sous la supervision des autorités locales et provinciales, a pour sa part enchaîné Abdeddaim Sekkouti, président de l’Association des parents d’élèves de l’école Boulakhras.

Il a expliqué, dans le même sillage, que l’établissement a maintenant un nouveau visage et les élèves sont très enthousiastes de rejoindre les classes dans les meilleures conditions.

Même ambiance à la commune de Mzouda, à 85 km de Lamzoudia, où toutes les parties concernées sont à pied d’œuvre depuis des mois pour réhabiliter l’école Aït Nasser, partiellement endommagée par le séisme.

Les travaux dans cet établissement, qui accueillera près de 170 élèves dans trois salles de classe entre préscolaire et primaire, entrent dans leur phase finale au milieu de la joie des habitants et des élèves impatients de reprendre les cours.

“Les promesses tenues par toutes les parties ont été honorées et les travaux entrepris, ayant concerné tous les espaces de l’établissement, ont changé totalement la physionomie de l’école, devenue un espace idoine pour l’enseignement et l’apprentissage”, s’est félicité Omar Jaadane, trésorier de l’Association des parents d’élèves de l’école Aït Nasser, qui a tenu à saluer l’engagement et l’implication des autorités et de la population locale pour faire aboutir ce chantier.