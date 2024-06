Chtouka-Aït Baha: Visite guidée à la station de dessalement d’Inchaden au profit des élèves

mercredi, 5 juin, 2024 à 20:59

Chtouka-Aït Baha – Une visite guidée à la station de dessalement d’eau de mer du Grand Agadir, dans la commune d’Inchaden relevant de la province de Chtouka-Aït Baha a été organisée, mercredi, au profit des élèves des établissements d’enseignement de la région à l’occasion de la Journée mondiale des océans (8 juin).

Organisée par l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Souss-Massa, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement, cette visite vise à sensibiliser les élèves au rôle important joué par les stations de dessalement de l’eau de mer en mettant l’accent sur l’importance de la conservation de l’eau.

Au cours de cette visite, les élèves ont reçu des explications sur le fonctionnement de cette station et les étapes du processus de dessalement de l’eau de mer destinée à la consommation et à l’irrigation agricole.

Cette visite à la station de dessalement d’eau de mer, qui est l’une des principales installations fournissant de l’eau potable et d’irrigation au Grand Agadir et à la province de Chtouka-Aït Baha, vise à permettre aux élèves de s’informer sur le processus de production d’eau potable par dessalement d’eau de mer et leur faire connaître les grands efforts déployés dans ce domaine, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, Miloud Azerhoun, coordinateur régional des projets environnementaux à l’AREF de Souss-Massa.

La visite tend également à sensibiliser les élèves au fait que l’eau qu’ils utilisent à la maison est produite au prix d’efforts et de ressources considérables et qu’elle doit être protégée et préservée, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Mohammed Sadri, directeur des opérations à la station de dessalement, a déclaré que l’objectif de cette visite pour les étudiants est de leur permettre de connaître les étapes du processus de dessalement de l’eau de mer et de sa transformation en eau potable, en commençant par l’étape de réception de l’eau de mer par des pompes, sa filtration, l’élimination des minéraux et des sels pour la rendre complètement pure, avant l’étape de la re-minéralisation.

Il a fait savoir que cette station de 20 hectares, qui a commencé à fonctionner en 2020, alimente la région du Grand Agadir (Agadir iddaoutanan et Inezgane Ait Melloul) en eau potable et la région de Chtouka Ait Baha en eau d’irrigation, précisant que la station produit 275.000 mètres cubes d’eau par jour.