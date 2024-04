Collecte de données sur les ménages: signature d’une convention entre le CRDH de Fès-Meknès et l’Observatoire national du développement humain

vendredi, 26 avril, 2024 à 18:19

Fès – Le Comité régional de développement humain (CRDH) de Fès-Meknès et l’Observatoire national du développement humain (ONDH) ont signé, vendredi à Fès, une convention de partenariat et de coopération pour la collecte de données sur les ménages au niveau de la région.

Signée par le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, président du CRDH, et le président de l’ONDH, Othman Gayer, cette convention vise à collecter les données au niveau de la région sur la base d’échantillons représentatifs de ménages répartis sur des provinces relevant de la région.

Ces données couvrent notamment le volet démographique et de santé des ménages, ainsi que les personnes en situation de précarité. Elles concernent aussi les aspects relatifs à l’enseignement des enfants, la situation professionnelle et les pratiques alimentaires des ménages.

Cet accord spécifique intervient suite à la convention de partenariat et de coopération pour la collecte des données sur les familles au niveau territorial, signée, en mars dernier, entre la Coordination nationale de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et l’Observatoire national de développement humain.

Intervenant lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de responsables de l’ONDH, des services décentralisés et des responsables des chambres professionnelles, M. Zniber a souligné l’importance de cette convention spécifique qui permettra de renforcer les efforts pour la concrétisation d’interventions sociales basées sur une planification judicieuse dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain.

La convention, qui devrait permettre de collecter les données au niveau de la région sur la base d’échantillons représentatifs au niveau de certaines provinces de la région, vise à terme la promotion de modes de gestion moderne en vue d’améliorer le ciblage des bénéficiaires, identifier les besoins et fixer les priorités pour garantir l’efficacité des actions entreprises, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le président de l’ONDH a relevé que cette convention traduit le partenariat productif rassemblant la Coordination nationale de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain et l’Observatoire national du développement humain d’autant plus que cet accord contribuera à la mise en œuvre de mécanismes d’observation, d’évaluation et de planification basés sur une approche scientifique et de terrain.

M. Gayer a rappelé que les données qui englobent aussi les aspects relatifs à l’enseignement des enfants, à la situation professionnelle et aux pratiques alimentaires des familles, seront collectées à travers la réalisation d’études de terrain au niveau des circonscriptions administratives des régions cibles, en se basant sur des échantillons représentatifs de quelque 35.000 familles et leur stockage dans le système informatique de l’INDH, dans la perspective de doter la Plateforme numérique nationale d’aide à la décision (PNAD) de données collectées après leur traitement.

La convention-cadre entre la Coordination nationale et l’ONDH est mise en oeuvre au niveau territorial à travers des conventions spécifiques qui seront signées entre les comités régionaux de développement humain, présidés par les walis et l’ONDH.

Ce partenariat entre l’INDH et l’ONDH traduit la volonté des deux parties de mobiliser tous les moyens disponibles, dans le cadre de leurs attributions, pour contribuer efficacement au projet de développement, mené sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.