Collectivités territoriales : l’AMPCC et l’Association des élus de France s’associent pour renforcer la coopération décentralisée

samedi, 23 novembre, 2024 à 11:14

Rabat – L’Association marocaine des présidents des Conseils communaux (AMPCC) et l’Association des élus de France (AEF) ont signé, vendredi à Rabat, une convention portant sur le développement territorial et la promotion de la coopération décentralisée.

Paraphée par le président de l’AMPCC, Mounir Lymouri, et le président de l’AEF, Driss Ettazaoui, cette convention vise à renforcer la coopération à travers des jumelages et des projets conjoints, favoriser le développement durable grâce à des approches innovantes en matière d’intelligence territoriale et créer des opportunités académiques et économiques dans le sillage d’initiatives communes.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ettazaoui a souligné l’importance de ce partenariat en matière de développement des territoires, notant dans ce sens que la visite historique du Président français Emmanuel Macron au Maroc, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, offre de larges perspectives et des opportunités à saisir en matière de renforcement de la coopération décentralisée et de promotion de la diplomatie territoriale.

Et d’ajouter que cette nouvelle dynamique des relations maroco-françaises offre un cadre de travail favorable aux acteurs économiques et politiques en France, afin de nouer de nouveaux partenariats dans un état d’esprit fraternel et constructif.

Par ailleurs, M. Ettazaoui a relevé que l’AEF et ses homologues de l’AMPCC sont engagés en faveur du développement des provinces du Sud du Royaume pour produire de la richesse et encourager l’innovation dans ces régions, faisant part de la disposition de l’AEF à tenir des congrès et des rencontres portant sur le renforcement de la diplomatie territoriale.

De son côté, M. Lymouri a déclaré que la signature de cette convention entre les deux associations reflète la dynamique positive des relations maroco-françaises et s’inscrit dans le cadre des actions de la diplomatie parallèle entreprises par les élus en faveur de la défense des causes nationales.

Ce partenariat devrait également permettre aux élus des communes de France et du Maroc d’échanger leurs expertises et leurs expériences dans plusieurs domaines d’intérêt commun, a-t-il fait valoir.

Pour sa part, Sarah El Haïry, ancienne ministre française, a indiqué que ce partenariat entre les communes des deux pays dans le cadre de la diplomatie des territoires marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales.

Les communes peuvent ainsi échanger leurs expertises dans plusieurs domaines clés tels que l’intelligence artificielle, les smart cities et la gestion de l’eau, a-t-elle ajouté, appelant à une meilleure inclusion de la jeunesse dans les politiques de développement au niveau territorial.

Dans la même veine, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, s’est félicité du renforcement des partenariats entre les communes des deux pays, signalant que la nouvelle convention reflète la forte dynamique des relations franco-marocaines, dans le sillage de la dernière visite du Président Macron au Maroc.

De même, il a rappelé sa récente visite à la tête d’une importante délégation dans les provinces du Sud qui, selon lui, constituent désormais “le nouvel horizon des actions” de l’ambassade.

Ce cadre de partenariat devrait permettre aux communes françaises de bénéficier de l’expérience marocaine dans plusieurs domaines et offrir un terrain propice au lancement de projets communs, a soutenu le diplomate français.

En visite au Maroc du 21 au 24 novembre courant, les élus français tiendront des rencontres avec des acteurs politiques, économiques et associatifs locaux pour mieux comprendre le fonctionnement des collectivités territoriales au Maroc, comme ils devraient effectuer des visites de terrain aux infrastructures et projets structurantes dans les communes de Kénitra et de Rabat.

Les membres de l’AEF s’adresseront également aux étudiants de l’université Ibn Tofail de Kénitra dans le cadre d’une conférence et des ateliers thématiques.