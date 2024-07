Colloque à Béni Mellal sur la préservation et la valorisation des ressources en eau

samedi, 27 juillet, 2024 à 15:35

Béni Mellal – La préservation et la valorisation des ressources en eau comme levier pour le développement durable, est le thème d’un colloque scientifique organisé, samedi à Béni Mellal, à l’initiative de la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra.

Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre des activités des journées culturelles, artistiques et sportives, organisées, en marge des festivités marquant la célébration de la glorieuse Fête du Trône a pour but d’examiner la question de la rareté de l’eau ainsi que les moyens de transcender cette problématique en vue d’améliorer la gestion et la rationalisation de cette denrée vitale.

Cette rencontre est aussi une opportunité pour les acteurs territoriaux et les organismes de la société civile de présenter leurs visions respectives sur cette problématique et d’y élaborer des solutions durables.

Intervenant à cette occasion, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal Khatib El Hebil a évoqué le grand intérêt et soutien apporté conformément aux Hautes Instructions Royales à la question de l’eau dans notre pays, soulignant que la préservation des ressources en eau est tributaire de la mise en place d’une gouvernance durable en tant qu’impératif qui s’impose.

Il a déploré la situation préoccupante de l’eau en raison du changement climatique et du manque de précipitations, ainsi que de la forte pression sur les ressources en eau, avant de passer en revue un ensemble de mesures urgentes prises et mises en œuvre au niveau régional, visant la gestion rationnelle des ressources en eau et la sensibilisation à la nécessité de préserver cette ressource vitale.

Il a également précisé que des efforts colossaux sont en cours pour accélérer la réalisation des projets prévus dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation 2020-2027.

Pour sa part, le président du Conseil régional, Adil Barakat a rappelé le problème du déficit hydrique et son impact direct sur les réserves en eau et sur le secteur agricole de la région, soulignant que le problème de la pénurie d’eau figure au centre des priorités du conseil élu.

Il a dans ce sens passé en revue les efforts déployés par le Conseil, notamment en lui réservant tout un axe dans le cadre du programme de développement régional, le but étant de faire face aux impacts des changements climatiques et de mobiliser les ressources en eau à travers la construction et la réhabilitation de petits barrages et lacs collinaires.

Dans son intervention à cette occasion, le président du Conseil de l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er Rbia (ABHOER) a évoqué le rôle consultatif du conseil à travers l’examen et la soumission d’avis sur les questions liées à l’eau, citant le Plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau en tant que document de référence qui servira de guide dans l’utilisation et la gestion durable des ressources hydriques pour les années à venir.

Ce colloque scientifique, organisé sur deux jours, vise à sensibiliser à l’importance de l’eau et au problème de la raréfaction de cette denrée, en plus d’examiner un ensemble de mesures pratiques prises dans le cadre des politiques proactives mises en œuvre à l’échelle de la région de Béni Mellal-Khénifra, et qui visent dans leur ensemble à préserver l’eau et à assurer un approvisionnement durable aux habitants de la région.