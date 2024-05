Commémoration à Casablanca du 40ème jour du décès de feu Mohamed Bensaid Aït Idder

vendredi, 31 mai, 2024 à 19:31

Casablanca – Le Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a organisé, jeudi soir à Casablanca, une cérémonie en commémoration du quarantième jour de la disparition du résistant feu Mohamed Bensaid Aït Idder, en présence de personnalités de tous bords, ainsi que de proches et amis du défunt.

Cette cérémonie organisée à l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération a Hay Mohammedi, a été marquée par la lecture du message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux membres de la famille de feu Aït Idder après son décès.

Dans une allocution, le Haut-commissaire aux anciens résistants et membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri a souligné que le défunt était l’une des figures emblématiques du mouvement national et de la résistance, un homme d’exception et un combattant aguerri dans les rangs de l’armée de libération contre le colonisateur, mais aussi un homme de grande valeur connu et reconnu pour son patriotisme et son engagement en faveur d’une société marocaine unie.

Il a aussi noté que le défunt compte parmi les nationalistes les plus valeureux connu pour son combat acharné dans la défense de la patrie ainsi que son attachement indéfectible au pacte historique de la révolution du Roi et du peuple, ajoutant que ses positions héroïques et ses faits d’armes resteront gravés à jamais en lettres d’or dans les annales de l’histoire.

Pour M. El Ktiri, cette commémoration est l’occasion d’évoquer les actions et les positions du défunt, ainsi que son parcours riche en combats, et de rappeler les services qu’il a rendus à la patrie en toute humilité et dans l’oubli de soi, ainsi que son engagement sur le champ de bataille et au service de la promotion des vraies valeurs de la citoyenneté.

Les autres intervenants lors de cette cérémonie commémorative, marquée par un hommage rendu à la veuve du défunt ainsi que les membres de sa famille ont, tour à tour, relevé les qualités humaines du défunt ainsi que son militantisme, estimant que la disparition de ce valeureux résistant, grand patriote et fervent défenseur de l’intégrité territoriale du Royaume, représente une grande perte pour la nation.

Né 1925 dans le village de Tin Mansour, province de Chtouka Aït Baha, le défunt a adhéré à la lutte contre l’occupation et fut un des cadres de la résistance et de l’armée de libération.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI l’avait décoré des insignes de “Wissam Al Arch” (classe exceptionnelle) en juillet 2015, à l’occasion du 16ème anniversaire de la Fête du Trône.