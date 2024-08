Commémoration à Rabat du 71ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple

mardi, 20 août, 2024 à 18:35

Rabat – Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a organisé, mardi à Rabat, un meeting en commémoration du 71ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Cette rencontre a été ponctuée par un hommage à d’anciens résistants et membres de l’armée de libération, en reconnaissance des sacrifices consentis pour l’indépendance du Royaume.

A cette occasion, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, a rappelé les positions mémorables de ces hommes qui n’ont pas hésité à répondre à l’appel de la Nation, faisant preuve de militantisme, de courage, de détermination et de magnanimité, pour léguer aux générations montantes les plus belles pages de gloire.

M. El Ktiri a, en outre, souligné que cette commémoration constitue l’occasion d’inculquer aux jeunes générations les valeurs et les enseignements de cette grandiose épopée et renforcer leur sentiment d’appartenance nationale et l’amour de la patrie, relevant qu’il s’agit également d’une opportunité pour consolider les véritables valeurs de patriotisme et de citoyenneté chez les jeunes, tout en les préparant à affronter les défis et les enjeux actuels et futurs.

En marge de cette commémoration, une conférence scientifique a été organisée sous le thème “La révolution du Roi et du peuple: réflexions sur l’événement et sa symbolique”, au cours de laquelle Abdellah Louiz, professeur à l’université Ibn Tofail, a passé en revue les victoires héroïques remportées par l’armée de libération dans le nord du Royaume.

De son côté, le président du conseil national de la culture, Nabil Essafi, a rappelé les principes ayant jalonné cette épopée nationale, dont la cohésion, la coopération, l’esprit d’initiative et la responsabilité.

Ce rassemblement commémoratif s’est clôturé par un hommage à d’anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, qui se sont vu remettre des boucliers honorifiques en reconnaissance de leur contribution louable à la lutte nationale pour l’indépendance.

Des aides financières et sociales ont également été remises, à cette occasion, aux familles, veuves et ayants droits d’anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération.