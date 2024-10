Commune Zaaroura: Le Centre d’éducation et de formation pour les femmes favorise l’insertion économique des femmes rurales

mercredi, 16 octobre, 2024 à 13:37

Commune Zaaroura – Le Centre d’éducation et de formation pour les femmes de la commune de Zaaroura (province de Larache), a réussi, en moins de deux ans d’activité, à jeter les bases pour l’insertion économique et professionnelle des femmes rurales.

Cette structure, réalisée dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), est une plateforme socio§professionnelle au service des femmes en situation de précarité dans les villages relevant de la commune rurale de Zaaroura, ayant contribué de manière significative à ouvrir des horizons prometteurs au profit des femmes rurales, qui ont bénéficié des ateliers de formation dispensés par le centre.

Dans une déclaration à la MAP, Chaimae Chakri, cadre à la Division de l’action sociale (DAS) de la province de Larache, a expliqué que le Centre d’éducation et de formation des femmes en situation de précarité de la commune de Zaaroura est considéré comme un “projet vital”, qui s’inscrit dans le cadre du deuxième programme de l’INDH visant à accompagner les personnes en situation de précarité.

Le centre est le fruit d’un partenariat entre le Comité provincial de développement Humain (CPDH) de Larache, la Délégation provinciale de l’Entraide nationale, la commune de Zaaroura et l’Association Sidi Mezouar qui gère le centre, a-t-elle noté, faisant savoir que l’établissement se distingue par les services de formation qu’il dispense aux femmes résidant dans la commune de Zaaroura, visant principalement à faciliter leur insertion économique, sociale et professionnelle.

Depuis son ouverture l’année dernière, 73 femmes ont bénéficié des services du centre, parmi lesquelles 25 ont participé à l’atelier de cuisine et 48 ont bénéficié de l’atelier de couture.

L’aménagement et l’équipement du centre, notamment les deux ateliers de formation en cuisine et couture, ont nécessité une enveloppe budgétaire de 400.000 dirhams, mobilisée par l’INDH dans le cadre de l’accompagnement à l’autonomisation économique des femmes en situation de précarité, à travers la formation, le renforcement de leurs capacités et leur accompagnement pour s’intégrer dans le tissu socio-professionnel.

“Investir dans le soutien aux femmes rurales est considéré comme un investissement réussi à tous égards”, a relevé dans ce sens Mme Chakri, ajoutant que l’objectif à travers la mise en place du centre, est de créer un environnement propice qui aide les femmes rurales à réaliser leurs ambitions, afin de contribuer de manière effective au développement de leur communauté locale.

En effet, le centre a permis aux femmes de la commune de Zaaroura de renforcer leurs capacités dans deux domaines professionnels considérés comme une porte d’entrée au marché du travail et un point de départ, afin de s’engager dans le monde de l’entrepreneuriat.

Zahra El Harrak, une des bénéficiaires du centre, a mis en avant l’impact positif de cet établissement sur la vie des habitants de la région, expliquant qu’il s’agit d’une “initiative dont les habitants avaient besoin après avoir abandonné l’école dans cette région montagneuse isolée”.

Le centre offre des opportunités à des dizaines de femmes rurales afin “d’apprendre des choses utiles pour leur épanouissement futur”, a-t-elle poursuivi, faisant savoir qu’une coopérative composée des bénéficiaires a été créée à cet égard.

Quant à Rabiaa Chentouf, encadrante au centre, elle a noté que l’établissement, grâce au soutien de l’INDH, a permis d’apporter une valeur ajoutée aux femmes de la commune de Zaaroura, en créant un environnement propice qui leur permet de renforcer leurs capacités et de réaliser leurs ambitions, soulignant que le centre a créé une coopérative au profit des femmes bénéficiaires pour les accompagner dans leur intégration sur le marché du travail.

Pour sa part, Samira Benazzou, également encadrante au centre, a fait savoir que 25 femmes ont bénéficié d’une formation pratique dans le domaine de la cuisine et ont pu mettre leur expérience en pratique sur le marché du travail et contribuer au développement de la commune, précisant que le soutien de l’INDH en faveur des femmes rurales de la région a eu un “grand impact”.

En effet, l’INDH a réussi, à travers ce centre, à favoriser l’insertion économique et professionnelle des femmes en situation de précarité dans la commune rurale de Zaaroura, et à les accompagner dans le lancement d’activités génératrices de revenus qui contribuent à leur autonomisation économique.