Le Conseil préfectoral de Fès adopte des conventions de partenariat à caractère social, culturel et sportif

mardi, 10 septembre, 2024 à 11:46

Fès- Le Conseil préfectoral de Fès, réuni lundi en session ordinaire du mois de septembre, a examiné et adopté plusieurs conventions de partenariat à caractère social, culturel et sportif.

Le Conseil a approuvé une convention de partenariat et de coopération entre la coordination régionale de l’Entraide nationale de Fès-Meknès et l’Association Nour pour les enfants autistes, en vertu de laquelle une subvention annuelle de 200.000 dirhams pendant trois ans sera allouée afin d’améliorer les services fournis par l’association au profit d’un certain nombre de bénéficiaires ayant des enfants autistes.

Il a été également procédé à l’adoption d’une convention relative au soutien au Festival de Fès la culture soufie signée par le Conseil, la direction régionale de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Association du Festival de Fès de la culture soufie.

En vertu de cette convention, un montant annuel de 200.000 dirhams sera alloué au festival pour une période de trois ans.

Dans le domaine sportif, le Conseil a approuvé un projet de convention de partenariat entre le Conseil, la direction régionale du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et l’association des Dila sportive de Fès pour soutenir l’organisation du marathon international de Fès avec un montant de 50.000 dirhams pour une période de trois ans.

Cette manifestation sportive a pour ambition de devenir un événement annuel réunissant tous les passionnés de courses sur route et de marathons du monde entier, et de promouvoir le patrimoine culturel et les sites historiques de la capitale scientifique.

Par ailleurs, le Conseil a examiné et approuvé le projet de tannerie traditionnelle à Ain Nokbi à Fès, dont la réalisation nécessite la mobilisation d’un montant de 3,5 millions de dirhams par le Conseil régional de Fès-Meknès et le Conseil préfectoral de Fès.

En vertu de cette convention, les deux conseils contribueront à hauteur de 1,75 MDH.

De même, le Conseil a approuvé un projet de convention sur la gestion déléguée de l’acquisition, du transport, du stockage et de la distribution du matériel du vaccin antirabique. Ce projet de convention réunit le Conseil préfectoral, les conseils communaux de la municipalité de Fès et la direction générale des collectivités territoriales.

Les travaux de cette session, qui a été présidée par le président du Conseil préfectoral, Hassan Tazi Chellal, et à laquelle a participé le secrétaire général de la préfecture de Fès, Abdeslam Frindo, a été marquée par l’adoption du projet de budget du Conseil au titre de 2025.

L’ordre du jour de la session prévoyait également l’élection d’un délégué pour représenter le Conseil préfectoral de Fès au sein du Conseil d’administration de l’Agence du Bassin Hydraulique de Sebou à Fès.

Cette réunion a également été l’occasion de présenter un exposé par la direction préfectorale du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports sur la réussite de la rentrée scolaire 2024-2025.

Dans une déclaration à la MAP, M. Tazi a indiqué que l’ordre du jour de cette session a comporté des points importants qui donneront une forte impulsion au domaine culturel et sportif dans la ville et contribueront au rayonnement de la métropole idrisside au niveau international.