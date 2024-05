Coopération sécuritaire internationale: le président d’Interpol salue le leadership du Maroc

vendredi, 17 mai, 2024 à 9:39

Agadir – Le président de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Ahmed Naser Al-Raisi a salué, jeudi à Agadir, le leadership dont fait preuve le Maroc en matière de coopération sécuritaire internationale.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’ouverture de la 5è édition des Journées portes ouvertes de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), M. Al-Raisi a mis en avant l’importance des efforts que déploie le Royaume ainsi que ses contributions à la sécurité internationale, qualifiant d’exceptionnelles les avancées réalisées par le Maroc en la matière.

Après avoir rappelé la participation du Maroc dans plus d’une dizaine de projets menés sous l’égide d’Interpol et dans une vingtaine d’importantes opérations sécuritaires au niveau mondial, M. Al-Raisi a indiqué que le choix unanime porté sur le Royaume pour organiser la 93è Assemblée générale de l’Organisation internationale de police criminelle en 2025 à Marrakech renseigne sur son leadership et la confiance dont il jouit sur le plan international.

Le coup d’envoi de la 5è édition des Journées portes ouvertes de la DGSN a été donné, jeudi soir à Agadir, sous le thème “La sûreté nationale: citoyenneté et solidarité”.

Cette initiative citoyenne, qui se poursuivra jusqu’au 21 mai, vise à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place par la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l’ordre public.