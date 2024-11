Coup d’envoi de 5 centres de santé dans la région de Dakhla-Oued Eddahab

dimanche, 24 novembre, 2024 à 13:02

Rabat – Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, a lancé, samedi au centre de santé urbain “Salam” à Dakhla, les services de cinq centres de santé urbains et ruraux dans la province d’Oued Eddahab.

Il s’agit de deux centres de santé urbains de deuxième niveau “Salam” et “Biranzarane”, de deux centres de santé urbains de premier niveau “Massira” et “Moulay Rachid”, ainsi que d’un centre de santé rural de premier niveau “Argoub”, indique le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans un communiqué.

Le lancement des services de ces établissement de santé, qui s’est déroulé en présence du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, ainsi que d’élus, s’inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures sanitaires dans les provinces du Sud du Royaume, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, relatives au lancement d’une réforme profonde du système national de santé, afin d’accompagner la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale et de la couverture sanitaire universelle.

D’après la même source, ces centres de santé visent à renforcer l’offre de soins au niveau des provinces de la région Dakhla-Oued Eddahab, à rapprocher les services de santé des citoyens pour répondre à la demande croissante de services de soins de santé, et à améliorer l’accès et la qualité au services de santé.

Ils visent également l’amélioration des conditions d’accueil et d’orientation, à travers la réhabilitation d’une nouvelle génération d’établissements de soins de santé primaires, première étape du parcours de soin et principal pilier de la mise en œuvre de la politique de proximité adoptée par le ministère.

Ces infrastructures offriront une gamme diversifiée de services au profit d’une population estimée à près de 59.000 habitants. Ces services incluent notamment des consultations médicales générales, des soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension artérielle, la santé de la mère et de l’enfant, l’odontologie, la santé scolaire, les services de sensibilisation et de l’éducation à la santé, ainsi que la vigilance épidémiologique et la santé mobile.

Le ministère a doté ces établissements de santé d’un équipement médical de qualité, et a mobilisé des ressources humaines qualifiées pour assurer des services médicaux et infirmiers à la population cible, ainsi qu’accueillir de manière optimale les citoyens, conclut le communiqué.