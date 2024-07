La Cour de cassation et l’ANEF présentent des publications sur la protection du domaine forestier

jeudi, 18 juillet, 2024 à 15:44

Rabat – Le Premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, et le directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy, ont présidé, mercredi à Rabat, la cérémonie de présentation de publications sur la protection du domaine forestier.

La publication de ces ouvrages s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat et de coopération conclue, le 8 décembre 2022, entre la Cour de cassation et l’Agence nationale des eaux et forêts, et qui comprend les principales jurisprudences sur la protection des ressources forestières nationales, indique l’ANEF dans un communiqué.

Cette convention, poursuit la même source, vise à renforcer la coopération dans les domaines de partage de publications, de l’échange d’expertise et du développement des compétences à travers l’organisation de sessions de formation conjointes.

Elle porte également sur la consolidation de l’encadrement juridique au profit des cadres de l’ANEF et la coordination des efforts concernant l’émission d’avis sur les projets de lois et de textes relatifs aux questions liées aux eaux et forêts, conclut-on.