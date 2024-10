Covid-19: 2 nouveaux cas (Bulletin hebdomadaire)

vendredi, 11 octobre, 2024 à 14:59

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a appelé, vendredi à Rabat, à une transformation profonde des systèmes de production et des pratiques dans le domaine de la santé aviaire afin de garantir une réduction significative de l’utilisation des antibiotiques.