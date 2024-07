Création de deux programmes pour le renouvellement des véhicules destinés aux services de transport public en commun et du parc de transport routier en milieu rural (NARSA)

samedi, 13 juillet, 2024 à 11:38

Rabat – Le ministère du Transport et de la Logistique informe les professionnels du transport routier qu’au cours des exercices 2024, 2025 et 2026, il a été procédé à la création d’un programme de renouvellement des véhicules destinés aux services de transport public en commun pour les voyageurs par bus, dans le cadre du programme “Safe Bus” et d’un programme de renouvellement du parc de transport routier pour les services de transport public en commun en faveur des personnes en milieu rural et de transport routier de marchandises pour compte d’autrui.

Dans un communiqué, l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a fait savoir que le lancement des deux programmes sera donné en 2024 via le portail électronique “tajdid-hadira.narsa.gov.ma” et se déroulera sur deux phases.

La première concernera l’ouverture à compter du lundi 22 juillet des enregistrements sur la plateforme au profit des entreprises souhaitant bénéficier de ces deux programmes et ne disposant pas d’un compte actif, alors que la seconde concernera la réception à partir du lundi 29 juillet des demandes de candidature, a précisé la même source.

Selon la NARSA, toutes les demandes déposées via la plateforme avant le 29 juillet et n’ayant pas reçu d’engagement de la prime sont considérées comme nulles. De ce fait, les personnes concernées doivent adresser de nouvelles demandes à ce sujet via le même portail.

Les professionnels souhaitant bénéficier de ces deux programmes peuvent consulter les procédures approuvées pour la mise en œuvre de ces programmes via la même plateforme électronique “tajdid-hadira.narsa.gov.ma” et ce à partir du 22 juillet.

Les services compétents de la NARSA et ceux du transport routier relevant du ministère du Transport et de la Logistique restent à disposition pour accompagner les professionnels en vue de la réussite de l’implémentation de ces programmes.