Le CSEFRS tient sa 28ème réunion à Rabat

jeudi, 12 septembre, 2024 à 13:23

Rabat- Le Bureau du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a tenu, mercredi à Rabat, sa 28ème réunion consacrée à l’examen de plusieurs points inscrits à l’ordre du jour.

Lors de cette réunion présidée par Habib El Malki, président du CSEFRS, les membres du Conseil ont examiné les possibilités de contribution aux efforts visant à relever les défis liés à la situation actuelle des ressources en eau au Maroc, indique un communiqué du Conseil.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations contenues dans les discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, appelant à intensifier les efforts, à faire preuve de vigilance et à trouver des solutions innovantes pour faire face à la pénurie d’eau dans le Royaume, souligne le communiqué.

Cette démarche procède aussi, ajoute la même source, des missions consultatives, propositionnelles et évaluatives dont le Conseil est investi en matière de réflexion stratégique sur l’éducation environnementale, de renforcement de la recherche scientifique et de la formation dans les domaines vitaux liés à l’eau, ainsi que d’innovation pour développer des solutions écologiques durables visant à valoriser les ressources hydriques.

De ce fait, le bureau du CSEFRS a décidé d’approfondir la réflexion sur ce sujet selon une méthodologie qui sera discutée lors de sa prochaine réunion.

Au cours de cette réunion, un rapport a été présenté sur l’état d’avancement des travaux du groupe de travail chargé de la préparation du document “La nouvelle école”.

Les participants ont souligné, à cet égard, la nécessité de parvenir à une vision commune de l’école de demain en tenant compte des objectifs du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique en termes de qualité, d’équité et de développement individuel et sociétal, en tant que choix stratégiques figurant au cœur de la Vision stratégique de réforme 2015-2030.

Lors de cette rencontre, il était également question des perspectives éducatives au-delà de 2030 et des enjeux d’une réflexion collective sur les acquis et les défis liés au système éducatif, précise le communiqué, ajoutant que les éléments et enjeux mis en avant par le groupe spécial de travail ont été valorisés et enrichis.