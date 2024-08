Culture du cannabis : La Grâce Royale est une décision à forte portée humaine qui permettra de changer radicalement la vie des personnes concernées (bénéficiaires)

mardi, 20 août, 2024 à 15:22

Ouazzane – La Grâce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, à des personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis est une décision Royale à forte portée humaine qui permettra de changer radicalement la vie des personnes concernées, ont assuré des bénéficiaires de cette Haute initiative Royale.

Ce noble geste Royal émane d’un Roi bienveillant envers tout Son peuple, a déclaré (B.R), un des bénéficiaires de cette Grâce, notant qu’il s’agit d’une Haute décision qui soulagera les souffrances sociales et psychologiques de milliers de personnes et de familles des différentes régions de la province de Ouazzane et permettra l’amélioration de leurs conditions de vie.

Pour (S.A), un autre bénéficiaire de la Grâce Royale, cette Décision représente un tournant majeur pour toutes les régions de la province de Ouazzane dans la mesure où elle permet d’aller de l’avant vers une nouvelle étape et de rompre définitivement avec les anciennes pratiques illégales.

Ce geste magnanime confirme, une fois de plus, la Haute Bienveillance Royale envers tous les membres de Son peuple fidèle, même à l’égard de ceux en conflit avec la loi, a ajouté S.A, précisant que cette acte Royal donne aux bénéficiaires une nouvelle chance pour rompre avec le passé.

Cette grâce reflète la fibre humaine de SM le Roi Mohammed VI et le modèle unique de gouvernance que le Souverain adopte, a indiqué, pour sa part, (N.S), notant que la Grâce Royale au profit de personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis n’est qu’un exemple de la clairvoyance de Sa Majesté le Roi et de Sa grande sagesse dans la gestion des affaires de Ses fidèles sujets.

A l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder Sa grâce à 685 personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume.

En cette même glorieuse occasion nationale, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a bien voulu accorder Sa Grâce à 4.831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, remplissant les conditions requises pour bénéficier de la Grâce.