Culture du cannabis : La Grâce Royale permet aux bénéficiaires d’intégrer le processus de développement (Acteur associatif)

jeudi, 22 août, 2024 à 23:25

Al Hoceima – La Grâce accordée par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, à des personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis permettra aux bénéficiaires d’intégrer le processus de développement, a indiqué le président de l’association “Amazighs de Senhaja du Rif”, Sharif Dardak.

Dans une déclaration à la MAP, il a relevé que les régions concernées par ce geste magnanime ont connu, sous le règne de Sa Majesté le Roi, un essor de développement significatif, soulignant que la Grâce Royale offre ainsi un nouveau départ aux personnes concernées pour bénéficier de cet essor.

M. Dardak a ajouté que cette démarche Royale est la consécration du noble engagement du Souverain en faveur d’un développement régional global et intégré, et d’une économie juste et durable.

Et de souligner que la Grâce Royale est une décision sage et clairvoyante qui prend en compte les besoins présents et futurs des bénéficiaires, affirmant que l’ensemble des acteurs institutionnels et de la société civile sont mobilisés pour œuvrer conformément aux Hautes Orientations Royales à la réalisation du développement socio-économique au niveau de la région.

Le président de l’Association Amazighs de Senhaja du Rif, qui s’assigne pour mission de mettre en lumière les spécificités économiques, sociales et culturelles de la région, a conclu que la Haute décision Royale est de nature à impulser un bond qualitatif en matière de développement socio-économique dans cette partie du Royaume aux potentialités naturelles et civilisationnelles uniques en leur genre.