Dakhla: Une délégation nigériane s’informe de l’expérience marocaine dans les domaines de la pêche maritime et des ports

vendredi, 2 août, 2024 à 12:52

Dakhla – Une délégation nigériane de haut niveau, a effectué, jeudi à Dakhla, une visite de terrain pour s’informer de l’expérience marocaine dans les domaines de la pêche maritime et des ports.

Lors de cette visite organisée par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, les membres de la délégation ont pu constater de visu les efforts déployés au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab, en termes de développement des infrastructures portuaires et des secteurs de la pêche maritime et de l’aquaculture, en plus de la recherche dans le domaine halieutique.

A cette occasion, les membres de la délégation nigériane ont suivi un exposé présenté par le directeur général du Centre régional d’investissement (CRI), Mounir Houari, dans lequel il a détaillé, chiffres à l’appui, les principaux secteurs productifs de la région, en particulier celui de l’économie bleue.

Les membres de la délégation se sont rendus, par la suite, à une unité industrielle de valorisation des petits pélagiques, au laboratoire d’aquaculture de l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) et à une ferme aquacole, spécialisée dans l’ostréiculture durable et la production d’huîtres de haute qualité.

Ils ont, en outre, visité le projet du port Dakhla Atlantique, qui ambitionne de devenir un hub maritime majeur en Afrique, connectant le continent aux marchés internationaux.

Dans une déclaration à la presse, le Secrétaire permanent du ministère Fédéral des Transports, de la Marine et de l’Economie bleue du Nigéria, Olufemi Oloruntola, a indiqué que cette visite a permis à la délégation de prendre connaissance de l’expérience marocaine dans les secteurs de la pêche maritime et de l’aquaculture, faisant part de sa volonté de tirer profit de l’expertise du Maroc pour développer ces secteurs prometteurs.

“Le Maroc a réalisé de grandes avancées dans les domaines de l’économie bleue et des énergies vertes”, a souligné M. Oloruntola, faisant observer que ces réalisations dans cette région vont ériger Dakhla en un véritable hub portuaire tourné vers l’Afrique.

De son côté, le directeur des Pêches maritimes, au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Bouchta Aichane, a noté que cette visite a pour but de favoriser l’échange d’expertise dans le domaine de la pêche maritime et de mettre en avant les acquis réalisés par le Royaume dans le domaine de l’économie bleue, en particulier dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

Cette visite a permis de renforcer les liens entre le Maroc et le Nigéria, ouvrant la voie à de nouveaux partenariats et projets conjoints dans les domaines de la pêche durable, de l’aquaculture et du développement portuaire.

Elle a également pour objectif de promouvoir les partenariats et partager les meilleures pratiques en matière de développement durable et de gestion des ressources halieutiques, marquant ainsi une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales.

A rappeler que la délégation nigériane avait visité le port de Tanger Med, le Centre National de Coordination du Sauvetage Maritime à Bouznika, et le Centre national de Surveillance des Navires de Pêche à Rabat.