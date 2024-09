Dakhla: Dons royaux aux zaouïas Cheikh Mohamed Al-Mami et Cheikh Mohamed Ben Mohamed Salem

mercredi, 25 septembre, 2024 à 11:21

Dakhla – Une commission royale a procédé, mardi à Dakhla, à la remise de dons royaux aux zaouïas Cheikh Mohamed Al-Mami et Cheikh Mohamed Ben Mohamed Salem, en commémoration du 26ème anniversaire de la disparition de Feu SM Hassan II, que Dieu ait Son âme.

Les dons royaux ont été remis lors d’une cérémonie religieuse qui s’est déroulée en présence notamment du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued-Eddahab, Ali Khalil, du gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, d’élus, de responsables locaux et de disciples des deux zaouïas.

Cette cérémonie a été marquée par la récitation de versets du Saint Coran, ainsi que des allocutions prononcées par les représentants des zaouïas, dans lesquelles ils ont exprimé leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour la Haute sollicitude Royale et l’intérêt dont le Souverain entoure la chose religieuse.

Ils ont aussi rappelé les activités religieuses et éducatives des deux zaouïas et leur rôle dans l’encadrement religieux authentique, fondé sur le rite Malékite et le dogme Achâarite, réitérant leurs sentiments de fidélité et de loyalisme à SM le Roi, ainsi que leur attachement au glorieux Trône Alaouite.

Au terme de cette cérémonie, l’assistance a imploré le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de combler le Souverain en la personne de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

Des prières ont été également élevées pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II, que Dieu les ait en Sa Sainte Miséricorde.