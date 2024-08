Dakhla: Inauguration d’une pépinière pédagogique innovante sur la plage d’Oum Labouir

vendredi, 16 août, 2024 à 20:11

Dakhla – Une pépinière pédagogique innovante a été inaugurée, vendredi à la plage d’Oum Labouir à Dakhla, dans le cadre de l’opération #B7arBlaPlastic 2024 (mer sans plastique), organisée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Initiée en partenariat avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) – Branche Électricité, cette initiative vise à sensibiliser et éduquer les jeunes estivants à la protection de l’environnement, en intégrant des déchets plastiques récupérés sur les plages dans un écosystème végétal unique qui raconte l’Histoire des plantations naturelles de la région.

Novateur et inclusif, ce projet incarne les principes de l’économie circulaire en assurant la pérennité de cette initiative grâce à une conception qui permet son intégration dans un écosystème éducatif accompagné d’un entretien régulier et adapté.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de service actions environnementales à l’ONEE – Branche électricité, El Ansi Mohamed El Amine, a indiqué que l’Office accorde une attention particulière à la préservation de l’environnement et au développement durable, notant que la création de cette pépinière traduit une volonté concrète de promouvoir une culture environnementale responsable, soutenant ainsi les objectifs nationaux de développement durable.

Pour sa part, la directrice Sécurité, Environnement et Qualité à l’ONEE – Branche électricité, Myriem Lemseffer, a souligné que cette pépinière pédagogique incarne une fusion entre nature et recyclage océanique, l’objectif étant de sensibiliser les citoyens et plus particulièrement les générations montantes à l’importance de la préservation de l’environnement.

Cette pépinière composée de plantations naturelles et de plantes créées à partir du plastique recyclé, vise également à sensibiliser les enfants à l’importance du recyclage des déchets plastiques dans la protection de l’environnement et à conscientiser les citoyens sur les dangers de la pollution plastique pour les océans.

En marge de l’inauguration de cette pépinière pédagogique, les enfants de la perle du sud ont bénéficié de plusieurs ateliers créatifs, ayant pour but de les sensibiliser à la protection et à la sauvegarde de l’environnement pour assurer une gestion durable des ressources.

L’opération #B7arBlaPlastic, initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, s’inscrit dans le cadre de la 25ème saison du programme “Plages propres” ciblant cette année 109 plages, dont 27 labellisées “Pavillon bleu”, outre quatre ports de plaisance et, pour la première fois, un parc naturel.