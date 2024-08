Dakhla: la Marine Royale porte assistance à 68 Subsahariens candidats à la migration irrégulière

dimanche, 11 août, 2024 à 21:01

La Caravane de l’Aménagement du Territoire et de l’Habitat a fait escale à la ville d’Al Hoceima les 9 et 10 août, dans le but de présenter le programme du Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.