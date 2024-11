Dakhla-Oued Eddahab: Une délégation économique sierra-léonaise prospecte les opportunités d’investissement dans la région

vendredi, 1 novembre, 2024 à 22:01

Dakhla – Une importante délégation économique de la Sierra Leone s’est rendue, vendredi à Dakhla, pour explorer les opportunités d’affaires dans la région Dakhla-Oued Eddahab et examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la semaine de promotion économique de la Sierra Leone au Maroc (Du 28 octobre au 1er novembre 2024), qui a pour objectif de promouvoir le potentiel économique de ce pays au Royaume dans divers secteurs d’activité et de favoriser le développement des partenariats d’affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et sierra-léonais.

Ce déplacement s’inscrit également dans le cadre des actions menées par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger pour accompagner la diplomatie économique du Royaume du Maroc à l’échelle continentale, à travers l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et ses partenaires.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général au ministère sierra-léonais des Affaires étrangères, Juana Tamba, a indiqué que “cette visite constitue la dernière étape de notre séjour au Maroc”, qui s’inscrit dans le cadre de la semaine de promotion économique de la Sierra Leone au Royaume.

Cette visite, a-t-il enchaîné, a été l’occasion de prendre connaissance des potentialités dont regorgent la ville de Dakhla et la région, soulignant l’importance de l’activation des Accords conclus entre les deux pays pour hisser les relations bilatérales à des niveaux supérieurs.

M. Tamba a également fait part de la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines, notamment dans le secteur économique.

Pour sa part, le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a relevé que la visite de la délégation économique sierra-léonaisea été l’occasion de leur informer des potentialités et des opportunités d’investissement offertes par la région.

Les membres de la délégation, a-t-il poursuivi, ont été également informés de l’état d’avancement de la mise en œuvre du modèle de développement des provinces du Sud du Royaume, notant que la région Dakhla-Oued Eddahab est désormais prête pour nouer plus de partenariats avec les pays d’Afrique subsaharienne, en l’occurrence la Sierra Leone.

Plutôt dans la journée, les membres de la délégation de la Sierra Leone ont eu une rencontre avec le secrétaire général de la wilaya Dakhla-Oued Eddahab, et le président du conseil régional, au cours de laquelle l’accent a été mis sur le processus de développement dans la région et les opportunités d’investissement.

Les membres de la délégation ont également suivi un exposé présenté par le directeur du Centre régional d’investissement, Mounir Houari, dans lequel il a détaillé, chiffres à l’appui, la remarquable dynamique de développement que connaît la région dans les différents domaines, les grands projets d’infrastructures pour connecter le territoire et libérer son potentiel, ainsi que les opportunités d’investissement dans cette région et les avantages et facilités accordés aux investisseurs et opérateurs économiques.

Présidée par Juana Tamba, directeur général au ministère sierra-léonais des Affaires étrangères, la délégation économique sierra-léonaise comprend le directeur général de la Fédération Import-Export, du directeur général de la Fédération des Employeurs de la Sierra Léone, ainsi que plusieurs hauts responsables du secteur public et privé.