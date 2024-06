Dakhla-Oued Eddahab: Focus sur la situation hydrique et l’approvisionnement en eau

lundi, 3 juin, 2024 à 19:56

Dakhla – Une réunion consacrée à l’examen de la situation hydrique et l’approvisionnement en eau dans la région Dakhla-Oued Eddahab a été tenue, lundi à Dakhla, dans le but de s’informer des principaux projets hydriques et de leur état d’avancement.

Présidée par la Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, en présence du gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, cette rencontre a été marquée par des présentations axées sur la situation hydrique dans la région et les mesures entreprises pour mettre en œuvre les projets programmés dans les délais impartis.

Lors de cette réunion, un exposé a été présenté par la directrice provinciale d’Oued Eddahab de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE) -Branche Eau-, Nadia Bentaleb, dans lequel elle a mis l’accent sur le plan d’urgence pour garantir l’approvisionnement en eau potable dans la région et sur les mesures préventives visant à préserver les ressources hydriques.

Dans ce cadre, Mme Bentaleb a fait remarquer que la ville de Dakhla connaît un déficit en eau de 28% et un faible niveau de la nappe phréatique et du débit de forages face à une demande croissante en eau, en plus du vieillissement des canalisations des réseaux de distribution dans les anciens quartiers de la ville.

De même, elle a passé en revue une batterie de mesures urgentes entreprises par l’Office pour faire face au stress hydrique dans la région.

Parmi ces mesures urgentes, a-t-elle enchainé, figure le projet de renforcement de la capacité de production de la station de traitement de Taourta, avec une augmentation supplémentaire de 70 litres par seconde, mobilisant une enveloppe budgétaire de 24 millions de dirhams (MDH).

Il s’agit également de la mise en place d’une station compacte d’enlèvement de métaux, d’une capacité de production supplémentaire d’environ 5 litres par seconde, soit l’équivalent de 432 T par jour, pour un coût de 5 MDH, a-t-elle poursuivi.

Mme Bentaleb a aussi mis l’accent sur le renouvellement du canal d’adduction d’eau reliant le réservoir de 1.000 m3 à Taourta et le réservoir de 500 m3 au quartier Nahda, pour un montant global de 20,8 MDH.

En outre, elle a mis l’accent sur le projet relatif à la réalisation d’un réservoir semi enterré d’une capacité de 1500 m3 (6,9 MDH), ajoutant qu’un autre projet relatif à la restauration et le renforcement du réseau de distribution à Dakhla a mobilisé un montant de 72,3 MDH.

Dans l’objectif de parvenir à une solution définitive et durable pour approvisionner la ville de Dakhla et ses environs de l’eau potable, Mme Bentaleb a relevé que l’ONEE -Branche Eau- est en cours de réaliser une station de dessalement de l’eau de mer à Bir Anzarane, nécessitant un montant global de 450 MDH, précisant qu’elle va produire environ 7 millions T d’eau potable par an et augmenter la capacité de stockage de l’eau potable de 23.000 T à 35.500 T.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, du directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab, Sidi Mokhtar El Kanti, d’élus et des chefs des services extérieurs concernés par le secteur de l’eau.