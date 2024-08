Dakhla-Oued Eddahab: Près de 400 contrôleurs et enquêteurs participent au RGPH-2024

vendredi, 23 août, 2024 à 18:03

Dakhla- Quelque 400 contrôleurs et enquêteurs participent à l’opération de Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-2024) dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

Ces participants bénéficient, jusqu’au 27 août, d’une formation ayant pour objectif de les familiariser au RGPH 2024 avec l’usage des tablettes électroniques et les concepts liés au recensement, afin de faciliter la communication avec les habitants.

Assurée par les contrôleurs formateurs et les superviseurs communaux, cette formation s’inscrit dans le cadre du processus de formation du dispositif humain mobilisé pour la réalisation du RGPH prévu du 1er au 30 septembre prochain.

Cette formation vise également à sensibiliser les bénéficiaires à l’importance de cette opération, notamment en matière d’élaboration des grandes orientations et stratégies de l’État et des programmes de développement.

Dans ce sillage, le Haut-commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a effectué, vendredi à Dakhla, une visite à deux centres de formation des contrôleurs et enquêteurs participant au RGPH-2024.

Dans une déclaration à la presse, M. Lahlimi a indiqué que sa visite à la ville de Dakhla, première étape d’une tournée à travers plusieurs régions du Royaume, lui a permis de rencontrer près de 400 contrôleurs et enquêteurs participant à l’opération du RGPH-2024 dans la région Dakhla-Oued Eddahab, notant qu’il a senti chez eux “un sens du sérieux et de responsabilité et une compréhension complète de cette opération, qui est menée pour la première fois de manière entièrement numérisée”.

L’esprit de mobilisation et d’engagement dont ont fait preuve les différents participants à cette opération de recensement “nous rassure quant à la réussite du RGPH-2024, le 7ème du genre réalisé par le Royaume”, a poursuivi M. Lahlimi qui a été accompagné lors de sa visite du gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, du président du Conseil régional, El Khattat Yanja et d’élus.

Pour sa part, Mohamed Maarouf, l’un des contrôleurs participant à cette opération au niveau de la région, a indiqué dans une déclaration à la MAP, que cette visite effectuée à Dakhla par le Haut-Commissaire au plan a pour objectif de s’enquérir des préparatifs du RGPH-2024 au niveau de Dakhla-Oued Eddahab, notant que toutes les dispositions, notamment celles relatives aux aspects techniques et logistiques, ont été prises pour que l’opération se déroule dans les meilleures conditions.

M. Lahlimi qui a présidé, jeudi à Dakhla, la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de la Direction régionale du Haut Commissariat au Plan à Dakhla-Oued Eddahab a tenu, le même jour, une rencontre de communication au cours de laquelle il a souligné que toutes les conditions sont réunies pour réussir cette opération nationale, réalisée au Maroc tous les 10 ans, relevant que la mobilisation globale est un gage de réussite du RGPH-2024.

Le Haut-Commissariat au Plan a conçu une double formation des ressources humaines chargées de la réalisation du RGPH 2024 : la première formation théorique, en ligne, a eu lieu entre le 15 mars et le 15 juin derniers, alors que la deuxième, qui se déroule en mode présentiel, est répartie en trois phases.

La première phase a eu lieu, du 8 au 20 juillet dernier, au niveau central, la deuxième, du 29 juillet au 10 août, au niveau provincial, tandis que la troisième phase se tient, du 15 au 27 août, au niveau communal.