Dakhla: Tenue de la 1ère session régionale du Parlement de l’enfant

mardi, 14 mai, 2024 à 11:05

Les participants à un colloque scientifique organisé, lundi au stand du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), ont appelé à adopter une approche participative pour renforcer les compétences juridiques et de droits de l’Homme des magistrats et consolider la moralisation de la justice.