Une délégation du Haut-Commissariat aux anciens résistants en visite de travail au Vietnam

mardi, 22 octobre, 2024 à 17:49

Rabat – Une délégation du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération (HCAR) a effectué une visite de travail à la République du Vietnam, dans le cadre de l’échange de visites et du suivi des projets de coopération entre le HCAR et l’Association des anciens combattants du Vietnam.

Cette visite, effectuée à l’invitation de l’Association des anciens combattants du Vietnam, qui compte 3 millions de membres, a été marquée par des réunions entre le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, président de l’association d’amitié Maroc-Vietnam, Mustapha El Ktiri, et le président de l’Association des anciens combattants du Vietnam, ainsi que des représentants de l’association des entrepreneurs vétérans de guerre du Vietnam, le vice-président de l’Association d’amitié Maroc-Vietnam, un membre du bureau politique et le président de la commission de la sensibilisation et de l’éducation du Parti communiste vietnamien, indique mardi un communiqué du HCAR.

A cette occasion, M. El Ktiri a exprimé sa fierté des relations d’amitié et de coopération liant le Maroc et la République du Vietnam, qui datent de 1961, soulignant que le Haut-Commissariat s’est engagé dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales depuis 2006, à travers la signature d’une convention de coopération avec l’Association des anciens combattants du Vietnam à Hanoï en 2010 et d’un protocole sur la préservation de la mémoire historique commune maroco-vietnamienne, signé à Rabat en 2012.

Il a, en outre, salué l’initiative de construction de “la Porte du Vietnam” au Douar Sfari au Maroc, sur le modèle de “la Porte du Maroc” érigée à Ba Vi, au nord de la capitale Hanoï, précisant que ce monument vise à préserver et valoriser la mémoire historique des deux pays et à mettre en lumière leur passé commun de lutte anticoloniale.

Le Haut-Commissaire a rappelé, dans ce sens, la publication de l’ouvrage “Maroc et Vietnam : regards croisés” par le HCAR en 2017, mettant l’accent sur les projets en cours pour poursuivre les échanges historiques, culturels et humains entre les deux pays et les deux peuples amis.

A ce sujet, le président de l’Association des anciens combattants du Vietnam, le général de corps d’armée Bê Xuân Truong, a salué les efforts déployés pour l’élaboration de cette première édition de l’ouvrage, exprimant son engagement à l’enrichir de manière à permettre une convergence des points de vue et un échange d’informations et de visions entre les deux parties.

De son côté, le vice-président de l’association d’amitié Vietnam-Maroc a salué le rôle pionnier du Royaume en matière de soutien aux mouvements de libération africains et arabes et aux causes d’indépendance et d’intégrité territoriale.

Intervenant à cette occasion, le président de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Parti communiste vietnamien a fait remarquer que de nombreux anciens pays colonisés à travers le monde, dont le Maroc, se sont soulevés contre la domination étrangère.

La délégation marocaine a conclu sa mission officielle par une visite de “la Porte du Maroc” dans la province de Ba Vi, au nord de Hanoï. A cette occasion, M. El Ktiri a appelé à préserver ce monument témoin de la présence des anciens combattants marocains dans ce pays.

Selon le communiqué, “la Porte du Maroc” située à 80 kilomètres au nord de la capitale vietnamienne, a été construite dans un style marocain par les anciens combattants marocains résidant au Vietnam pour commémorer la contribution marocaine à la lutte pour la libération de ce pays ami.

Ont pris part à ces activités, notamment, l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamal Chouaibi, et l’ambassadeur adjoint du Maroc à Hanoï, Ahmed Ait Aissa.