Un diagnostic minutieux et des mesures d’urgence afin de remédier aux dégâts des crues sur les activités agricoles (ministre)

mardi, 10 septembre, 2024 à 18:08

Ouarzazate – Un diagnostic minutieux a été mené et des mesures d’urgence ont été lancées en vue de remédier aux dégâts causés par les crues torrentielles ayant affecté récemment plusieurs provinces du Sud-Est du Royaume, a indiqué, mardi à Ouarzazate, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

Intervenant lors d’une rencontre avec les membres du bureau de la Chambre régionale d’Agriculture représentant les provinces de Drâa-Tafilalet, M. Sadiki a souligné que ces mesures et plans d’action entendent remettre à niveau les infrastructures hydroagricoles endommagées et pallier les dégâts qui empêchent l’exercice des activités agricoles.

Sur la base d’un diagnostic minutieux de la situation sur le terrain, des plans d’urgence ont été lancés avec la même cadence d’exécution au niveau des différentes provinces touchées, a-t-il poursuivi, faisant état d’un premier plan d’action d’un montant de 40 millions de dirhams ayant pour but de réparer des dégâts, de réhabiliter les infrastructures hydrauliques et de relancer les activités agricoles.

Le ministre a, par ailleurs, mis en avant les grands projets lancés dans le cadre du Plan Maroc Vert ou ceux s’inscrivant dans le cadre de la stratégie « Generation Green » visant à développer les zones oasiennes, notamment le projet de plantation de 5 millions de palmiers d’ici 2030, en sus des projets de développement du monde rural portant notamment sur la valorisation des produits, la gestion et le développement de l’irrigation ainsi que la création d’unités agricoles au profit des petits producteurs.

Il a de même relevé que les zones oasiennes bénéficient d’un intérêt tout particulier en termes de développement et de protection de ces écosystèmes et ce depuis notamment, la création de l’Agence nationale pour le développement des Zones oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), conformément aux Hautes Instructions Royales.

Pour sa part Abdelkrim Ait Lhaj, président de la Chambre agricole régionale de Drâa-Tafilalet a estimé que le programme d’urgence aura un impact fort positif en termes de réhabilitation des Seguias et Khettaras et de protection des zones oasiennes au niveau de la région.

“Si les crues torrentielles ont causé des dégâts aux infrastructures hydrauliques et aux activités agricoles, toutefois ces précipitations constituent une aubaine pour les petits et moyens agriculteurs et ont contribué remarquablement à l’augmentation des retenues des barrages et des nappes phréatiques”, a-t-il fait valoir.

Rehaussée par la présence notamment du gouverneur de la province de Ouarzazate, Abdellah Jahid, du président de la région Drâa-Tafilalet, Hro Abro, cette rencontre a été l’occasion pour les différents acteurs et intervenants de débattre de nombre de sujets inhérents aux moyens de développer les zones oasiennes et des voies susceptibles de faire face aux défis engendrés par la sécheresse mais aussi par les effets des inondations.

Cette réunion a eu lieu peu après une visite de terrain dans la province de Ouarzazate, effectuée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, pour constater l’impact des récentes précipitations torrentielles sur l’activité agricole et sur les infrastructures agricoles.