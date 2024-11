Don de sang : Les éléments du district provincial de la sûreté de Tata mobilisés pour renflouer les stocks

dimanche, 10 novembre, 2024 à 13:31

Tata – Les éléments du district provincial de la sûreté de Tata, ont fortement adhéré avec spontanéité et enthousiasme, à une campagne de don du sang organisée samedi, sous le signe : “Une goutte de sang pour sauver une vie humaine”.

Initiée par la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale en partenariat avec le district provincial de la sûreté de Tata, ainsi que la province de Tata, l’Association “Annejda”, le Centre régional de transfusion sanguine d’Agadir et la commune de Tata, cette action humanitaire et solidaire tend à renflouer le stock de sang et à encourager les citoyens à faire don de cette substance vitale.

L’objectif de cette initiative à laquelle ont pris part 70 éléments relevant du district provincial de la sûreté de Tata, est de contribuer de manière significative à renflouer le stock local en matière de sang et de ses dérivés et de promouvoir la culture de don de sang à Tata tout en sensibilisant à l’importance de cette action humanitaire pour sauver des vies.

S’inscrivant dans le cadre des initiatives sécuritaires à caractère humanitaire et social, cette campagne a pour objectif de consolider la culture du volontariat et renforcer les valeurs de solidarité et d’entraide.

Cette action solidaire a permis de collecter des poches de sang, qui contribueront à combler le déficit enregistré en cette matière vitale au niveau de Tata.