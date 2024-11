Données personnelles : la CNSS met en garde ses assurés contre des “imposteurs”

lundi, 11 novembre, 2024 à 17:35

Casablanca – La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a mis en garde ses assurés contre des imposteurs qui tentent de recueillir frauduleusement des données bancaires en se faisant passer pour des agents de la Caisse.

“La Caisse nationale de sécurité sociale désavoue les imposteurs qui ont contacté plusieurs citoyens en usurpant l’identité de représentants de la CNSS, afin de leur demander leurs coordonnées bancaires”, a averti la CNSS dans un communiqué publié lundi.

Afin de protéger ses assurés, ajoute la même source, “la CNSS attire leur attention au risque lié à la communication des données et informations à caractère personnel à des tiers non fiables, qui peut être une forme d’escroquerie et d’utilisation malveillante de leurs données personnelles”.

A cet effet, “la CNSS procédera à la poursuite de toute personne impliquée dans cette affaire, et prendra toutes les mesures judiciaires nécessaires à son encontre”, souligne le communiqué.

La CNSS appelle tous ses assurés à vérifier la crédibilité des informations la concernant, ou relatives à sa relation avec eux, en suivant son site officiel www.CNSS.ma et ses pages officielles sur les médias sociaux, conclut le texte.