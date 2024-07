Données personnelles: L’échange d’expertise avec la CNDP au centre d’une visite au Maroc d’une délégation béninoise

mercredi, 17 juillet, 2024 à 23:56

Rabat – Une délégation de l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP) au Bénin effectue actuellement une visite de travail dans le Royaume, axée sur l’échange d’expériences et d’expertise avec la Commission nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP).

“Cette visite d’amitié et de travail s’inscrit dans le cadre d’un partenariat signé en 2022 entre les deux institutions”, a affirmé le président de l’APDP, Luciano Hounkponou, dans une déclaration à la MAP.

Elle a pour objectif de “revisiter ce partenariat, faire le point sur les domaines de coopération futures, et surtout tirer profit de l’immense expérience de la Commission”, a-t-il relevé, notant que son pays souhaite s’inspirer des expériences pour les implémenter.

Pour sa part, le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, a indiqué, dans une déclaration similaire, que cette visite est destinée à renforcer l’échange des expériences et à assurer un transfert mutuel des compétences.

Il a souligné que les deux institutions œuvrent ensemble au niveau du réseau africain, relevant que les relations entre la CNDP et l’APDP sont anciennes et marquées par des échanges de visites de part et d’autre.