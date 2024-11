Eco-Ecoles: 58 établissements scolaires primés dans la région de l’Oriental au titre de 2023-2024

lundi, 25 novembre, 2024 à 18:47

Nador – Une cérémonie régionale de consécration des écoles lauréates du programme “Eco-Ecoles” au niveau de la région de l’Oriental a été organisée à l’école Saad Ibn Abi Wakkas, relevant de la Direction provinciale de l’Education nationale de Nador.

Lors de cette cérémonie, quelque 58 établissements scolaires issus des différentes directions provinciales relevant de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de l’Oriental ont été primés au titre de l’année scolaire 2023-2024.

Sur ces établissements primés, 14 écoles ont été labellisées “Pavillon vert”, alors que 21 établissements ont remporté le Certificat d’Argent et 23 écoles le Certificat de Bronze.

Intervenant à cette occasion, le directeur de l’AREF de l’Oriental, Mohamed Dib, a mis l’accent sur la coopération conjointe, renouvelée et fructueuse entre la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports.

Cette cérémonie a été marquée par la consécration des établissements scolaires, qui se sont distingués et excellé dans la manière de gérer le programme “Eco-Ecoles”, et dans la mise en application de ses principaux axes, a-t-il enchainé.

Il a souligné, à cet égard, le souci de l’Académie d’activer, de manière optimale, ce programme environnemental international, qui vise à créer un impact positif sur le comportement de la communauté scolaire, en général, et sur le comportement quotidien des apprenants et apprenantes, en particulier, en termes de consécration de la conscience écologique et ce, à travers leur sensibilisation aux enjeux environnementaux.

De son côté, le représentant de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, Farid Alaoui, a souligné que la Fondation, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, a pris l’engagement, dans le cadre du Programme “Eco-Ecoles”, à sensibiliser à l’importance de la préservation de l’environnement, ajoutant que la Fondation veille à assurer l’implication des différentes parties pour atteindre cet objectif.

Il a salué, dans ce contexte, les efforts des structures régionales et provinciales de la région de l’Oriental, des cadres pédagogiques et administratifs, des apprenants et apprenantes, des différents partenaires et de tous ceux qui encouragent les bonnes pratiques environnementales dans les établissements scolaires en tant qu’incubateur de l’éducation saine des enfants, afin qu’ils participent activement à la protection de l’environnement, dans le présent et le futur.

Pour sa part, le représentant du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Mbarek Amzine, a relevé que cette cérémonie constitue une occasion pour célébrer les efforts des élèves et des filles, des cadres éducatifs et administratifs et des partenaires de l’école, et renforcer l’esprit de confiance dans l’école marocaine et sa place dans la société, appelant l’ensemble des acteurs à prôner et à encourager la culture d’excellence.