“Ecoles pionnières”, un programme structurant destiné à améliorer le processus d’apprentissage (Ministère)

jeudi, 20 juin, 2024 à 21:25

Rabat – Le projet de décret relatif au label “écoles pionnières”, adopté jeudi en conseil de gouvernement, est un programme structurant qui vise à améliorer le processus d’apprentissage et hisser le niveau de maîtrise des apprentissages a indiqué, jeudi, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

Ce programme qui ambitionne d’opérer une transformation globale des performances des établissements labelisés se décline à travers plusieurs initiatives majeures portant sur trois axes à savoir l’élève, l’enseignant et l’établissement scolaire, précise le ministère dans un communiqué.

En vertu de ce projet de décret n° 2.44.144, une prime financière sera allouée aux cadres de l’enseignement titulaires de certificats en matière d’approches pédagogiques relevant des établissements scolaires publics portant le label “écoles prisonnières”, poursuit la même source.

Cette prime bénéficiera également aux fonctionnaires qui adhèrent directement à l’ensemble des opérations relatives au processus d’obtention de ce label, et ce après avoir obtenu un certificat de participation aux sessions de formation et contribué à l’appui du projet de l’institution en tenant compte des principes d’équité et d’égalité des chances dans les différentes opérations et mesures relatives à l’obtention dudit label.

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité ainsi que dans le sillage de la concrétisation de l’accord signé le 26 décembre 2023 entre la commission tripartite ministérielle et les représentants des syndicats les plus représentatifs concernant le statut unifié des fonctionnaires de l’éducation nationale, ce projet vise à définir les axes fondamentaux à travers lesquels sont prises les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme “écoles pionnières”.

Pour rappel, le projet des écoles pionnières est un programme structurel visant à améliorer le processus d’apprentissage par le biais de l’adoption d’une méthodologie multidimensionnelle en mettant en place des conditions de qualité au niveau des établissements de l’enseignement public. Ce programme se base sur nombre d’initiatives clés en vue de créer une transformation globale de ces établissements, s’articulant autour de trois axes à savoir l’élève, l’enseignant et l’établissement scolaire.

Au cours de l’année scolaire 2023/2024, ce projet a été mis en place au niveau de 626 écoles primaires publiques, dans les milieux urbains, semi-urbains et ruraux, avec un nombre de bénéficiaires à hauteur de 322.000 élèves, la participation volontaire et mobilisation de 10.700 enseignants et en faisant appel à 158 inspecteurs pédagogiques pour encadrement et accompagnement.

L’évaluation préliminaire interne réalisée par les enseignants et le personnel du corps d’inspection, ainsi que l’évaluation qualitative externe réalisée par l’Observatoire national du développement humain, ont révélé des progrès significatifs dans le niveau des apprenants dans ces établissements, grâce au travail de l’équipe pédagogique et administrative, en plus de la grande importance de la mobilisation des acteurs impliqués dans la réussite du projet.

Une évaluation quantitative externe de l’apprentissage sera réalisée par le laboratoire J-PAL, en collaboration avec l’Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P), en plus de l’évaluation des établissements d’enseignement impliqués dans ce projet, qui est actuellement réalisée par l’Instance Nationale d’Évaluation, relevant du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique.

A la lumière des données positives enregistrées, le ministère s’emploie à élargir progressivement le nombre des “écoles pionnières” de 626 actuellement à 2.626 établissements primaires au cours de la prochaine année scolaire 2024/2025, avec un nombre de bénéficiaires devrant atteindre 1.300.000 élèves, soit l’équivalent de 30% des élèves du primaire, avec l’objectif de généraliser ce projet et d’atteindre 8.630 établissements primaires au cours de l’année scolaire 2027/2028.

Aussi, une phase pilote sera lancée avec 232 établissements du secondaire au cours de l’année 2024/2025, pour être étendue à 730 établissements au cours de l’année 2025/2026, en vue d’une généralisation pour l’année 2028/2029.