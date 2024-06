Éducation nationale : un taux de préscolaire de plus de 78% en 2023-2024

jeudi, 13 juin, 2024 à 16:35

Rabat – Le taux de scolarisation des enfants de 4 à 5 ans a atteint 78,7% au titre de l’année 2023-2024, avec 951.596 élèves préscolarisés (+2,2%), selon le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

L’élargissement de l’offre scolaire, notamment en milieu rural avec le soutien de l’Initiative nationale pour le développement humain, et l’adoption d’une gestion déléguée ont contribué à l’accélération de la généralisation d’un enseignement préscolaire de qualité, souligne le ministère dans son bilan statistique de l’Éducation pour l’année 2023-2024.

Concernant l’enseignement public, le nombre total des élèves dans les trois cycles, y compris le préscolaire, s’élève à 7.392.050 élèves, en évolution de 1,1% par rapport à l’année précédente, précise le ministère, ajoutant que les filles représentent 48,9% du total des apprentis.

La plus forte augmentation, 4,25%, a été enregistrée dans le cycle secondaire collégial où le nombre d’élèves a atteint 1.918.691.

Le ministère a œuvré au renforcement des programmes de soutien social afin de garantir l’égalité des chances entre les élèves et réduire l’abandon scolaire, particulièrement dans le monde rural, où 4.459.478 élèves ont bénéficié de l’Initiative royale “Un million de cartables”, 1.040.615 de la cantine scolaire et 580.266 du transport scolaire (83,3% en milieu rural).

S’agissant de la déperdition scolaire, le ministère a souligné que les efforts déployés par les différents intervenants ont permis de réduire de 12% le nombre d’abandons, leur nombre étant passé de 334.664 en 2021-2022 à 294.458 au cours de 2022-2023 dont 45,5 % en milieu rural et 38,64 % des filles, notant que 62% des élèves en décrochage scolaire sont âgés de plus de 16 ans.

Par ailleurs, le ministère a publié sur son portail “www.men.gov.ma” deux documents intitulés “Résumé des statistiques de l’éducation” et “Résumé des indicateurs de l’éducation” dressant le bilan du secteur de l’Éducation nationale et du Préscolaire au titre de l’année 2023-2024.

Ce bilan positif et encourageant, en dépit de la conjoncture particulière et défis ayant marqué le début de cette année scolaire, met en lumière les efforts déployés par le ministère et traduit l’engagement de tous les partenaires du système pour la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et la concrétisation des objectifs et engagements de la feuille de route 2022-2026.

L’ensemble des composantes du système éducatif ont connu une évolution notable au cours de l’année scolaire 2023-2024, avec une augmentation du nombre des élèves, l’élargissement de l’offre scolaire particulièrement en milieu rural et la poursuite de la généralisation d’un préscolaire de qualité, outre le renforcement des programmes d’appui social et la lutte contre le décrochage scolaire.