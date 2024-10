El Hajeb: 315 porteuses de projets accompagnées entre 2020 et 2023

lundi, 21 octobre, 2024 à 14:38

El Hajeb – Quelque 934 porteurs de projets, dont 315 femmes, ont bénéficié de services d’accueil, d’orientation, de formation et d’accompagnement dans le cadre de la troisième phase du programme d’Amélioration des Revenus et d’Inclusion Economique pour les Jeunes (ARIEJ) de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) entre 2020 et 2023 dans la province d’El Hajeb.

Selon les données présentées lors d’un forum sur le thème “L’entrepreneuriat féminin en milieu rural et le développement humain”, organisé récemment par la province d’El Hajeb en partenariat avec l’association Initiative d’El Hajeb qui gère la plateforme provinciale des jeunes, à l’occasion de la Journée internationale de la femme rurale, 175 projets ont également été approuvés, dont 49 entreprises dirigées par des femmes, pour un coût total d’environ 14,3 millions de dirhams (MDH), dont une contribution de 9 MDH de l’INDH.

Ont également été soutenus 18 projets bénéficiant à 31 coopératives, dont 08 coopératives féminines, avec un total de 310 coopérateurs, dans le cadre de l’axe “amélioration des revenus et soutien à l’économie sociale et solidaire”.

Ces projets concernent la valorisation des plantes aromatiques, l’apiculture, la production et la commercialisation du miel, la valorisation des fruits, la commercialisation solidaire des produits de l’artisanat et du terroir pour un coût total d’environ 5,6 MDH, auquel l’INDH a contribué à hauteur d’environ 3 MDH.

Dans le cadre de l’amélioration de l’employabilité des jeunes, 450 bénéficiaires, dont 120 femmes, ont été soutenus et formés sur des thèmes liés à la préparation d’un projet professionnel, aux techniques d’entretien oral, ainsi qu’à des formations qualifiantes dans les domaines des services agricoles, de la maintenance des panneaux solaires, de la conduite de chariots élévateurs, des techniques de taille des arbres fruitiers, du e-marketing et de la photographie.

Ce forum, organisé en coordination avec le Centre d’éducation et de formation d’Ait Boubidmane, a été l’occasion de mobiliser la société civile et les différents acteurs locaux de la province d’El Hajeb autour d’initiatives et de projets d’autonomisation économique des femmes, ainsi que de capitaliser les expériences dans le domaine de l’accompagnement, de la formation et du financement, et les différentes approches de soutien aux entreprises féminines dans la province.

L’événement, qui a vu la participation de plus de 50 porteuses de projets, a également donné lieu à des ateliers de sensibilisation à l’importance de la formation et de l’accompagnement professionnels, le cadre juridique des coopératives et des organisations professionnelles, leur rôle dans le lancement de dynamiques locales de valorisation des produits du terroir et leur effort constant d’intégration économique et sociale des femmes rurales.

Un accent particulier a été mis sur l’importance de l’économie sociale et solidaire dans les zones rurales et montagneuses.